Jarolím nechápal první půli: Je to možný?! Pomohly korektury v sestavě

PŘÍMO Z ČÍNY | Reprezentační kouč Karel Jarolím kritizoval výkon týmu v prvním poločase utkání proti Číně. „Vadil mi hlavně prospaný začátek, to jsem ani nechtěl věřit, že je to možný,“ řekl bezprostředně po vítězství, které jeho tým v druhém poločase dokázal otočit hlavně zásluhou střídajících hráčů.

Čím si první půli vysvětlujete?

„Zatím nevím. Do zápasu jsme šli s tím, že nemůžeme nic podcenit. Ale my jsme některé situace řešili blbě. Čína se snažila o vysoký presink, což nás asi trochu zaskočilo. Místo toho, abychom to řešili bezpečně, tak jsme si sami zadělali na problémy. Přitom máme vzadu dost zkušeností. Ta branka pak byla voda na mlýn soupeři. Zato my nebyli schopní pořádně zakončit.“

Zvyšoval jste hlas v poločase?

„Něco jsme si řekli… Ale pořád jsme měli 45 minut před sebou a udělali jsme korektury v sestavě, abychom posílili útok a vytvořili větší tlak v soupeřově šestnáctce. Spousta dalších šancí zůstala ještě nevyužita.“

Potvrdil vám druhý poločas, že by spolupráce Schicka s Krmenčíkem mohla fungovat?

„Jo, myslím, že by to šlo. Oba se slušně pohybovali, bylo s kým hrát. Ne nadarmo se říká: jak vám hrají útočníci, tak vám hraje celé mužstvo. Dokázali udržet balon a byli cítit. Pomohlo to všem. Jsem rád, že se dá hrát s oběma.“

Trenér Jarolím: Prospaný začátek? Nechtěl jsem ani věřit, že je to možné

Mohli by vedle sebe nastoupit i v ostrém utkání?

„Možné to je, ale nesmějí spoléhat na to, že hrají pouze dopředu. V určitých fázích musejí pomoci mužstvu i směrem zpátky, do prostoru, kde je potřeba tu práci udělat. Ale vzhledem k tomu, že bychom rádi hráli ofenzivně, tak ta možnost tady je.“

Jak hodnotíte křídelní hráče Kopice a Masopusta?

„Honza Kopic ukázal zejména ve druhé půli, co v něm je. Pro Lukáše Masopusta to byl první zápas a nemůžu říct, že by mě zklamal. Střídali jsme ho, protože jsme chtěli udělat změny a nechat na hřišti zkušenější hráče. Také je škoda, že Standovi Teclovi o fous nevyšly nějaké situace. A když mluvím o nováčcích, dobrou práci odvedl Trávník. Řekl jsem mu, co bych od něj ještě vyžadoval, ale je to pracovitý kluk a dá se s ním dělat. Podle mě je pro reprezentaci příslibem.“

Co je potřeba do příštího srazu zlepšit?

„Některé věci musíme zlepšit, ale kdy? Já nevím kdy. Pracoval bych jak divej, jenže teď se mi kluci rozutečou a uvidím je až začátkem června. Proto se snažíme využít každé chvilky na to, abychom s mužstvem pracovali, aby to fungovalo. Všechno je ovlivněné časem, který máme.“

Hyský o českém týmu: V bráně a záloze je kvalita, nejistota na stoperu

Kadeřábek: Kdybychom tady prohráli, tak ani neodletíme domů

Schick: Jsme rádi, že jsme to zvládli. V prvním poločase jsme byli píchlí