Koller: Krmenčík a Schick jako já a Baroš? Jsou jiní, ale mohou být stálice

Michael Krmenčík v útočné dvojici s Patrikem Schickem jako nová zbraň národního týmu? „Mohou toho ještě hodně dokázat,“ říká o nich nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller v rozhovoru pro deník Sport. Muž, který na začátku tohoto století vytvořil jedinečný ofenzivní tandem s Milanem Barošem. Koller zároveň upozorňuje, že jejich společné nasazení není vhodné do každého zápasu, a vypichuje, jak důležitá je pomoc spoluhráčů. Především díky nim prý on a Baroš za éry trenéra Karla Brücknera sbírali spoustu branek. A proč by se dnes prosazovali méně?

Před několika lety byla radost sledovat, jak v reprezentačním dresu ničí soupeře útočníci Jan Koller a Milan Baroš. Hlavně na bronzovém EURO 2004 v Portugalsku. Po určité době se současnému trenérovi národního týmu Karlu Jarolímovi opět nabízí varianta se dvěma forvardy, Patrikem Schickem a Michaelem Krmenčíkem. Koller vypráví o jejich potenciální spolupráci či dobách, kdy válel s Barošem.

Na turnaji v Číně spolu nastoupili Michael Krmenčík a Patrik Schick v obou zápasech. Myslíte si, že je to pro národní tým varianta i pro soutěžní utkání?

„Jestli budou mít formu a budou hrát, tak by to samozřejmě varianta mohla být. Hlavně však budou potřebovat podporu spoluhráčů. Oba jsou to vysocí hráči, musí být mezi nimi dobrá komunikace. Viděl bych to tak, že Patrik by byl spíš takový podhrot a Krmenčík hrotový útočník.“

A co říkáte na variantu, že by oba nastoupili jako klasičtí útočníci, ať už v systému 3 – 5 – 2, nebo 4 – 4 – 2?

„Může se hrát i na dva útočníky, ale museli by mít i defenzivní úkoly. Záleží taky, jaký soupeř proti nim bude stát. Asi těžko bychom v rozestavení 4 – 4– 2 se dvěma útočníky ještě podobných typů hráli proti Němcům nebo někomu takovému.“

Takže pro vás je to spíš varianta pro domácí zápas proti relativně slabšímu soupeři?

„Ano. Myslím, že by to mohlo platit, když budeme chtít soupeře zatlačit.“

Krmenčík říkal, že vy s Milanem Barošem jste se taky nesehráli za půl roku. Jak si vybavujete začátky vaší spolupráce?

„Střídali jsme to.Hráli jsme také na jednoho útočníka, nebylo to tak, že bychom hráli hned na dva. To spíš až kolem EURO 2004.“