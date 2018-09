Jarolím skončil na lavičce fotbalové reprezentace! Nástupce se hledá

Jarolíma, který vedl reprezentaci od srpna 2016, nadobro srazily dvě poslední porážky – 1:2 v Lize národů s Ukrajinou a pondělní debakl 1:5 v Rusku, které obě navíc přišly po mizerných výkonech. Ruská blamáž znamená (spolu s nedávnou prohrou 0:4 proti Austrálii, taktéž pod Jarolímem) nejvyšší porážku v historii české reprezentace.

V souvislosti s příštím šéfem reprezentační lavičky se dosud nejvíce mluvilo o třech kandidátech, a to v tomto pořadí:

1. Jaroslav Šilhavý, po odvolání ze Slavie bez angažmá.

2. Karel Krejčí, jenž vede národní tým do dvaceti let.

3. Vítězslav Lavička, trenér jednadvacítky, který však čerstvě neuspěl v kvalifikaci o malé EURO.

Může to být však i jinak. Po nezdaru s Ukrajinou prohlásil vlivný místopředseda Roman Berbr, že má nápad na kandidáta z „jiné sféry“. A proslýchá se zároveň, že na Strahově přemýšlejí, že by více než trenérské eso chtěli „manažera“ – tedy člověka, který by dokázal reprezentanty stmelit a motivovat.

Jeho hledání začíná.