Nešťastník Koubek: Je to rána, ale i realita. Zápasy nám ukázaly zrcadlo

V čem byl největší rozdíl mezi výkonem ruského týmu a vaším?

"Od samého začátku v sebevědomí hráčů. Rusům se povedl vstup do utkání, byli u všech míčů první a pak se to jen kumulovalo góly. Druhá věc – rozhodlo se ve vápnech, my jsme byli slabí v obou a Rusové to trestali."

Připadáte si po pěti inkasovaných gólech jako fackovací panák?

"Takhle bych to neřekl, chybu se vždycky snažím hledat u sebe. I když objektivně si myslím, že bylo těžké ty góly dnes chytat. Ale budu se snažit to vyhodnotit. Mám štěstí, že se vracím do klubu a hraju hned v pátek, takže na to budu moct rychle zapomenout. Moc dobře mi ale není."

Pokud ty chyby nenajdete u sebe, tak kde je hledat?

"Já nechci nikoho jmenovat, nechci proti nikomu nic říkat. Rozhodly tři individuální chyby v prvním poločase, které daly utkání ráz. Taková chyba se může stát jedna, to pak ten tým třeba nějak odčiní. Ale když se proti takovému soupeři, který má hru postavenou na dobré obraně a protiútocích, stanou tři, je to už složité. Za stavu 1:3 jsme se ještě trochu nadechli, ale pak za čtyři minuty nepohlídáme roh… Je to těžký, ale budu se snažit pracovat dál, abych dostal další šanci."

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 8. Jonov, 24. Zabolotnyj, 29. Jonov, 78. Jerochin, 83. Poloz Hosté: 74. Souček Sestavy Domácí: Luněv – Fernandes (64. Smolnikov), Semjonov, Neustädter, Rausch (87. Sorokin) – Gazinskij, (85. Kambolov), Jonov – Kuzjajev, Jerochin, Čeryšev (81. Stockij) – Zabolotnyj (73. Poloz) Hosté: Koubek – Coufal, Řezník, Kalas (46. Brabec), Bořil – Souček, Hořava (65. Sýkora) – Jankto, Hušbauer (82. Trávník), Zmrhal – Tecl (71. Krmenčík) Karty Hosté: Bořil, Souček Rozhodčí Agajev – Zejnalov, Mammadov (vš. Ázerbájdžán) Stadion Rostov Arena, Rostov (Rusko)

Musel jste cítit velkou frustraci, po penaltě jste nakopl balon.

"Chtěl jsem ho zakopnout co nejdál, to je pravda. Brankářské řemeslo je o tom, že vy jste ten poslední, kdo to může zachránit. Při těchto situacích jste tam sám. Ale dostat pět gólů je hrozný."

Co výsledek vypovídá o stavu českého fotbalu? Je to realita?

"Myslím, že ano. Zápasy ukázaly všem hráčům zrcadlo, sestava byla více z ligy a kluci viděli tu rychlost, jakou se dneska hraje. Pro všechny je to rána, ale taky realita. Nemáme hráče typu Konopljanky nebo Jarmolenka, kteří jsou schopní rozhodnout sami. My musíme pracovat jako celek a ani to se nám nedaří. Děláme chyby, takhle se to odráží."

Má tým charakter? Na hřišti to nevypadá, že všichni pracují, jak by měli.

"Já si nemyslím, že by byl problém v tom, že nejsme namotivovaní. Že bychom se nesráželi, nesprintovali, nenabíhali. Když se podíváte na zápas s Ukrajinou, tak máme stejná běžecká čísla jako soupeř, ale je to o kvalitě, o technice a o rychlosti. V tom ztrácíme a nějakou dobu to už víme. Lusknutím prstu se to nezmění. Ale nechci to hodnotit za všechny, můj post je specifický. Musím si všímat svého, abych byl příště lepší."

Je ubíjející si tuhle realitu přiznat?

"Samozřejmě je to pro všechny smutný. Lidé vidí éru Pavla Nedvěda a Karla Poborského, ví, jaké byly dřív úspěchy. Ale to je teď pryč, od těch hráčů utekla dlouhá doba."