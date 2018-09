V Rusku příliš neslaví výhru. Češi už totiž dávno nebyli tak slabí, píše tisk

"Není to zrovna nejlepší měřítko síly naší sborné, (Češi) vršili chybu za chybou," poznamenal autor komentáře. Zápas podle něj nepatřil mezi ty, po nichž se otevírají lahve se šampaňským.

List Kommersant napsal, že v zápase s českým týmem šlo hlavně o reputaci. "Ještě nedávno byla česká reprezentace považována za rovnocennou s ruskou. Dokonce i v Lize národů se ocitli ve stejném koši. V pondělí to ale nevypadalo, že by se Češi mohli sborné rovnat," uvedl list. "Před třemi měsíci by takové vítězství Ruska nad Českem vypadalo fantasticky. Ve světle posledního vývoje tomu tak už není," napsal Kommersant.

Ani server Lifenews nepovažuje české mužstvo za právě nejsilnější. "Jistě, byl to jen přátelský zápas, který nic neřeší. Jistě, nebyl to nejsilnější tým Česka. Sborná ale prověřila náhradníky, vysoko zvítězila a udělala radost fanouškům. Ani po skvělém světovém šampionátu jsme si na nic takového nezvykli. Je ale zřejmě načase," konstatoval server.