Šilhavý? Snaží se být jako Brückner, hráči za ním půjdou, míní Štajner

Bude Jaroslav Šilhavý správným trenérem české reprezentace, pokud jednání dopadnou tak, jak se zatím vyvíjejí?

„Jarda byl dlouho asistent u Karla Brücknera, říkalo se mu Brücknerovo dítě. Myslím, že teď má pro tuto funkci největší předpoklady. Určitě se tam hodí, nikdo jiný mě teď ani nenapadal. Mohlo by to být ku prospěchu věci.“



Vidíte na jeho trenérské práci rukopis Karla Brücknera?

„Určitě se některé věci snaží dělat jako on. To, co jsme trénovali za pana Brücknera, jsem pak poznával i pod Jardou v Liberci. Některé věci má podobné, je to podobný typ, o fotbale hodně přemýšlí.“

Které konkrétní věci mají podobné?

„Určitě výborný přechod do útoku a standardní situace.“

Jak byste Jaroslava Šilhavého jako trenéra charakterizoval?

„Když jsme spolu působili v Liberci, byli jsme kamarádi, dřív jsme proti sobě hráli… Jarda je férový chlap, k reprezentaci se hodí. Má takový styl jednání, že hráči za ním půjdou. Dokáže je přesvědčit o tom, že to takhle bude. Je možné, že si třeba vybere čtrnáct hráčů a dva roky s nimi bude hrát. Samozřejmě, někdy vyletí jeden, pak zase někdo další, ale Jarda je takový, že mužstvo umí postavit. Věřím, že se mu to i v reprezentaci bude dařit. Myslím, že tam nebude každý půlrok patnáct jiných hráčů a každý zápas z jedenácti postů šest odlišných. Podle mě je jednou z jeho největších předností to, že dokáže hrát s tím, co je k dispozici.“

Často o něm padalo, že je v uvozovkách moc hodný. Je takový, nebo umí i přitvrdit?

„Hodný člověk to je. Trénování je ale něco jiného, dokáže být tvrdý. A když ne on, tak měl vždy vedle sebe asistenta Veselého nebo Jirku Chytrého, kteří za to uměli vzít víc. A že je hodný? Jarda je především slušný.“



Jeho mužstva uměla vždy slušně bránit, vycházela z dobré defenzivy. Potřebuje teď tohle reprezentace ve své aktuální situaci, kdy obrana často hoří a hodně inkasuje?

„Musím říct, že co jsme pod ním nastupovali, tak jsme na obranu moc nehráli. Nemyslím, že by s nějakým mužstvem hrál vyloženě na obranu. Ale když začne hrát stylem, jakým chce, tak se góly zkrátka moc nedostávají. Ale samozřejmě, reprezentace by teď měla začít od začátku, stavět na pevné obraně a na tom, aby z toho občas i dopředu něco vypadlo.“



Práce reprezentačního trenéra je jiná než v klubu, hlavně například v tom, že nemáte hráče každý den k dispozici. Nebude to Šilhavému chybět?

„Doufám, že mu to sedne. Hlavně je důležitá komunikace s hráči, aby věděli, na čem jsou. Pokud to budou vědět, budou na sraz jezdit rádi a výkony pak také budou vypadat jinak. V tomhle by měl mít Jarda výhodu.“

