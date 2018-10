Dočkal kapitánem! Reprezentace má nového lídra, chtějí ho trenér i hráči

"Je to pro mě samozřejmě pocta, moc si té důvěry vážím. Na druhou stranu tu roli nijak nepřeceňuji. Myslím, že je tady širší okruh hráčů, kteří by tu funkci byli schopni zastávat. A nemyslím, že se moje role v týmu výrazně mění tím, jestli tu pásku na sobě budu mít, nebo ne. Nemyslím, že bych teď k tomu všemu tady přistupoval jinak, než to bylo předtím," řekl na tiskové konferenci v Trnavě Dočkal.

Záložník Philadelphie v minulosti dělal kapitána jednadvacítce a pražské Spartě. Dočkal nenastoupil za národní A-tým rok, s 35 starty je však po Theodoru Gebre Selassiem druhým nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru.

"Volba víceméně probíhala tak, že jsem dal spolu s kolegy návrh, že by se nám líbil Bořek Dočkal. A byla tam taková rada starších a ti s tím neměli problém. Proto je Bořek kapitán," uvedl Šilhavý, který Dočkala trénoval kdysi na Kladně a poté krátce v Liberci.

"Samozřejmě dělal to předtím Marek Suchý, byl tu Vláďa Darida, ale v tuhle chvíli myslím, že Bořek je nejvhodnější kandidát. Má dostatek zkušeností. Znám ho už hodně dlouho, byť byl mladý, tak vykazoval vůdcovské schopnosti. Nebál se na hřišti, nebál se mimo hřiště říct svůj názor, který měl na jazyku," doplnil Šilhavý.

