Šilhavý ladí sestavu na Slovensko. TŘI varianty, jak může Česko nastoupit

Maximálně u pěti hráčů lze konstatovat, že jejich pozice je neotřesitelná. Že s nimi Jaroslav Šilhavý počítá a utvoří z nich jakousi kostru své premiérové základní jedenáctky. Jedná se o dva krajní beky (Kadeřábek, Gebre Selassie), dva středopolaře (Barák, Dočkal) a jednoho útočníka (Schick). Nechat na lavičce někoho z nich by bylo velké překvapení.

Ovšem zbylá místa jsou v rozestavení 4 – 2 – 3 – 1, z něhož Šilhavý bude s velkou pravděpodobností vycházet, velkými otazníky. Obsazena proto musejí být správnými muži s ohledem na jejich momentální formu, kvalitu a zvolenou taktiku, která by měla zastavit (či alespoň zmírnit) slovenskou útočnou sílu.

Začněme obranou. Stopeři jsou velký oříšek. Kvůli zranění odpadli Marek Suchý, Tomáš Kalas a naposledy Lukáš Hejda, kterého v úterý nahradil Patrizio Stronati. Šilhavý také na Slavii zjišťoval aktuální stav Jakuba Jugase, z důvodu dlouhodobého zranění však byla odpověď nepřekvapivě jasná. Takže zbývají zmíněný Stronati, Jakub Brabec a Ondřejové Kúdela s Čelůstkou.

„Podle mě jsme s příchodem nového trenéra všichni na stejné startovní lajně,“ přemýšlí Čelůstka. Nelze nesouhlasit, v jejich případě patrně rozhodne jen to, jak se zalíbí kouči Šilhavému v tréninku. „Já jsem nachystaný. Věřím, že bych české reprezentaci pomohl,“ hlásí se stoper tureckého Antalyasporu.

Co záložní řada? Ve středu pole se nejspíš strhne souboj na postu defenzivního záložníka. Součkovo postavení narušil David Pavelka, jenž se do národního týmu vrátil po dvou letech. Reprezentační trenéři v něm mohou vidět onoho lídra, který v předchozí éře tolik chyběl. „A já se do této role stylizoval vždycky, byla mi přirozená,“ říká o sobě Pavelka. O dvojici Barák, Dočkal už řeč byla. Nebudouli je sužovat zdravotní trable, začnou od první minuty.

K zamyšlení jsou naopak křídelní pozice, kde Šilhavý může počítat jednak s klasickými křídly Zmrhalem a Masopustem, a jednak také s Janktem a útočníky Vydrou, Šuralem a Schickem. Miliardová hvězda, když už v AS Řím nastoupí, operuje nejčastěji právě zprava. Schickova přesná role se nicméně bude odvíjet i od toho, zda trenér Šilhavý upřednostní na hrotu Krmenčíka. Habána patřícího mezi typické bijce, na nichž v minulosti stavěl svoji taktiku.

Tu současnou pro národní tým již piluje v několika málo trénincích, které se svými svěřenci stihne. Jak pronesl na pondělním srazu, nejdůležitější je pro něj secvičit organizaci hry. Začít výstavbou hry od obrany a postupně přecházet do útočné činnosti.

„Poslední zápasy jsme dostávali strašně laciné góly, byly to chyby, které by se na takové úrovni neměly stávat. Musíme zapracovat na nějakých automatismech do defenzivy,“ ví i Theo Gebre Selassie. „Ale protože nemáme moc času tolik toho natrénovat, musíme to v tom minimu dělat opravdu kvalitně.“

Jak můžou nastoupit Češi proti Slovensku

VARIANTA ČÍSLO 1

Asi nejpravděpodobnější varianta, vycházíme-li z poslední práce Jaroslava Šilhavého ve Slavii. Na hrot se půjde rvát Michael Krmenčík se stejnými úkoly jako Milan Škoda před pár lety, aby znepříjemnil práci slovenským stoperům Škrtelovi a Škriniarovi. V tom případě by Schick musel na křídlo. A který z krajních obránců nastoupí vlevo? Gebre Selassie, či Kadeřábek, protože jako levý halvbek odehrál duel Ligy mistrů proti Manchesteru City?

VARIANTA ČÍSLO 2

Varianta, která tlačí do sestavy reprezentačního navrátilce Matěje Vydru. Ovšem zachováme-li rozestavení 4 – 2 – 3 – 1, z něhož kouč Šilhavý bude pravděpodobně vycházet, sbíhat bude muset z křídla. Oproti první variantě dochází ke změnám na stoperské pozici (Kúdela za Brabce), na levém křídle (Šural za Zmrhala) a uprostřed zálohy, kde může být upřednostněn Pavelka před Součkem. Řešit se teoreticky může i brankářská otázka: k Pavlenkovi má Šilhavý a jeho trenérský štáb trochu blíž.

VARIANTA ČÍSLO 3

Varianta základní sestavy české reprezentace proti Slovensku • Foto Sport

Trochu netradiční s Kadeřábkem na křídle, pakliže chceme dostat do jedenáctky jeho s Gebre Selassiem a zároveň oba ponechat na pravé straně. Doleva by musel Novák. Na křídle může nastoupit ještě Jankto, jenže v posledních čtyřech zápasech Sampdorie odehrál jen 52 minut. Ze všech tří variant lze přečíst, že minimálně pět hráčů můžeme považovat téměř za jistoty sestavy na Slováky, byť třeba v různých rolích: Kadeřábek, Gebre Selassie, Barák, Dočkal a Schick.

