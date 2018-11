Polské eso Lewandowski: jak vede mladíky a proč se vydává za Emila?

Až dnes se rozhodne, jestli do zápasu proti Česku nastoupí. Pro obranu výběru Jaroslava Šilhavého by z této konfrontace vypadly cenné poznatky. Robert Lewandowski je jeden z nejlepších útočníků světa, bez něj by byla síla Polska bůhvíjaká, určitě výrazně menší než s ním.