Šilhavého asistent otevřeně o svém handicapu. Proč odmítl klub z ligy?

Pro mnohé může být inspirací. Od narození se vypořádává s tím, že mu chybí část předloktí pravé ruky. Má ji umělou. Přesto to Jiří Chytrý dotáhl coby aktivní hráč do třetí ligy v dresu Kroměříže. Teď už je několik let asistentem Jaroslava Šilhavého, jemuž pomáhal v Liberci, Jablonci, Dukle a Slavii. Momentálně společně renovují národní tým.

Jak jste se s Jaroslavem Šilhavým dali dohromady?

„Začalo to mým příchodem do Liberce. Trénoval jsem juniorský tým a s Jardou, který vedl áčko, jsme měli společnou kancelář, což v klubech nebylo obvyklé. Ředitel Honza Nezmar ale chtěl, aby to bylo propojené. Chtěl, abych s trenérem áčka komunikoval o tom, jak by měli být hráči připravení, co po nich bude chtít v dospělém fotbale. Denně jsme se potkávali, bavili jsme se o zápasech juniorky, o hráčích, o áčku. Tam začalo naše souznění. Navzájem jsme si totiž rozuměli v tom, jak se díváme na fotbal. Seděli jsme si i lidsky.“

Kde nastal zlom, že jste společně začali pracovat u jednoho týmu?

„První nabídku jsem dostal hned asi po šesti měsících po mém příchodu do Liberce. Ale odmítl jsem ji. Vždycky jsem bral totiž ohled na rodinu, která respektovala, že dělám fotbal, ale doplácela na to. A práce v prvním mančaftu je taková, že dnes tam jste a zítra ne. Už do té doby jsme se stěhovali asi sedmkrát a chtěli jsme, aby syn už dokončil základní školu na jednom místě. Stejná nabídka však přišla i v létě, to už jsem měl delší čas celé dění v Liberci si načíst. A rozhodl jsem se, že ano.“

Jaká je vaše role v Šilhavého týmu? Co děláte na srazech i mimo ně?

„To, co je potřeba, na čem se s Jardou domluvíme. Rozdělíme si zápasy, některé sleduje on, některé já. Já připravuju sestřihy, věci z našich zápasů i z utkání soupeřů. Dělám některé taktické věci na tréninku. Je toho hodně.“

Kde se ve vás vzalo, že jste chtěl být trenérem?

„Fotbal byl pro mě vždy důležitý, hodně mi dal. Brácha hrál za mlada na reprezentační úrovni s Tomášem Rosickým nebo Milanem Barošem, jsme fotbalová rodina. Kolem sedmadvaceti let jsem ale začal mít zdravotní problémy, které možná souvisí s mým handicapem. Měl jsem přetěžovanou levou stranu na úkor pravé, začaly se k tomu přidávat problémy se zády, svalové potíže. Tohle všechno vyústilo v to, že jsem někdy v osmadvaceti začal přemýšlet, že nemůžu hrát naplno tak, jak bych chtěl.