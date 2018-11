Slavný signál proti Slovákům. Sionko popsal, jak vznikla Brücknerova lest

V září 2006 přejeli Češi v prvním kvalifikačním utkání o EURO 2008 Slovensko 3:0 a lví podíl na rekordní venkovní výhře měl Libor Sionko, který dva góly sám vstřelil a na jeden po parádním signálu při standardní situaci přihrál Janu Kollerovi.

Tomáš Rosický jej chytře uvolnil přízemní přihrávkou za obranu a Sionko přihrávkou našel volného Kollera, který dorážel do prázdné branky. Slováci nevěděli, která bije.

„Byl to signál Karla Brücknera, který jsme cvičili velmi často až do podrobných detailů. Jsem moc rád, že to vyšlo. Trenér měl tenkrát obrovskou radost. Byla to z 90 procent jeho zásluha. Byl to pravdu geniální signál, kterým jsme zaskočili slovenský tým,“ vzpomíná po 12 letech Sionko.

Pro něj to byl díky dvěma trefám vskutku výjimečný večer. „Bylo to jedno z mých nejlepších utkání. Dva góly jsem sice vstřelil ještě Skotsku, ale ten zápas byl specifický tím, že byl kvalifikační. Fanoušci tehdy vytvořili parádní kulisu a atmosféra byla správně vyhrocená. Škoda, že takových derby nemáme víc.“

Vstupenky na Česko-Slovensko jsou stále k mání na webu www.vstupenkyfotbal.cz

Šilhavý o Hapalovi: Klidně bych s ním mohl jet na dovolenou 720p 360p REKLAMA

Kouč Slováků Pavel Hapal: Zazpívám si obě hymny 720p 360p REKLAMA