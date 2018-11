Zazpívám obě hymny, smál se Hapal. Reprezentaci bere jako vyznamenání

Zobrazit online přenos Rozhodčí Hernandez – Sobrino, Cabaňero (vš. Španělsko) Stadion Eden Aréna, Praha

V pražských Vršovicích to budou oni, kdo bude pod větším tlakem.

Slováci musí vyhrát, pokud si chtějí udržet příslušnost v divizi B Ligy národů. Vítězství může rovněž sehrát roli pro kvalifikaci na Euro 2020. „Myslím, že mužstvo je natolik zkušené, že se s tím dokáže vypořádat. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Víme, co potřebujeme, musíme zvítězit a uděláme pro to vše,“ říká kapitán slovenské reprezentace Martin Škrtel.

Ze stoperské pozice křikem usměrňuje tým, který v posledních týdnech prožil částečnou paralelu s reprezentací České republiky. Konec trenéra a následný znatelný progres. Slovenské zlepšení schytala Ukrajina čtyřmi góly. „V posledním zápase jsme výsledkem i hrou ukázali, na co mužstvo má. Víme, kde jsme udělali chyby a do pondělního zápasu půjdeme s tím, abychom se jim vyvarovali. Naopak naše silné stránky chceme využít,“ hlásil před federálním derby muž, jenž si proti „bratrskému“ státu premiérově zahrál před dvanácti lety.

Celkově proti Čechům nastoupil v šesti duelech. „Tyto zápasy jsou vždy specifické. Je tam náboj, a to jak mezi hráči, tak mezi fanoušky. A v pondělí večer to nebude výjimka,“ zdůrazňoval třiatřicetiletý hráč.

Škrtel ví, že se česká reprezentace nachází v úplně jiné pozici, než byla měsíc zpět před vzájemným zápasem v Trnavě. „Vyhráli v Polsku, předtím u nás, čímž potvrdili svoji sílu. Nečeká nás lehké utkání, ale my si věříme. V týmu je nový impulz a po posledním utkání je nálada dobrá,“ těšilo obránce tureckého Fenerbahce.

Onen impulz zapříčinil český trenér Pavel Hapal. Ze všech mužů zainteresovaných do pondělního zápasu to bude zřejmě právě pro něj nejpikantnější záležitost. „Je to pro mě specifické v tom, že jsem zde doma. Na druhou stranu jsem tu jako trenér za Slovensko a udělám vše pro to, aby byl slovenský tým úspěšný,“ zaháněl češství do kouta rodák z Kroměříže.

Stále ho ale čeká více než interesantní záležitost. „Asi začnu pondělí tím, že si zazpívám obě hymny,“ usmíval se Hapal a pak zvážněl. „Beru to profesionálně, dělám pro slovenský národní tým. Tak to bude i večer na lavičce,“ uvedl velmi přesvědčivým tónem.

Hapal nepovažuje za možné plus to, že české prostředí zná více než dokonale. „Při dnešní technice se týmy poznají natolik dobře, že v tomto výhodu nemám. Informace si dnes můžete posbírat kdekoliv, takže poznatků máme já i Jarda Šilhavý hodně,“ věděl kouč Slováků.

A pro svého kolegu má slova chvály. „Všechna utkání, která pod ním český tým odehrál, měla vzestupnou tendenci, takže na tým určitě vliv má. Chce vnuknout svému mužstvu agresivitu a trochu pozměnil lídry týmu, což je ku prospěchu,“ poznamenal na adresu Šilhavého muž, jenž v letošním roce vedl pražskou Spartu.

Neúspěšné angažmá ale nezavdává příčinu ke speciální motivaci či chuti proti Čechům uspět. „Po odvolání ze Sparty jsem byl velice zklamaný, ale beru to profesionálně. Angažmá u reprezentačního A-týmu vnímám jako vyznamenání, protože na Slovensku působím s přestávkami deset let. Moc si toho vážím,“ prohlásil Hapal.

V našlapaném slovenském poli hráčů se nachází mimo jiných také Miroslav Stoch, pro něhož bude zápas na slávistické stadionu, který je jeho klubovým pracovištěm, rovněž více než pikantní. „Má dobrou formu. Zařadili jsme ho z lavičky i do utkání s Ukrajinou. Variantu s ním v základní sestavě máme, ale tím neříkám, že zítra začne. Každopádně je to pro něj dost zajímavé, možná ještě více než pro mě, protože zde zná každý kout. Věřím, že když nastoupí, tak nám pomůže k vítězství,“ přemítal Hapal.

O hodinu dříve posedával na stejné židli v tiskové místnosti edenského stadionu Jaroslav Šilhavý. O svém trenérském protějšku řekl to, že se s ním zná velmi dobře a klidně by po jeho boku vyrazil na dovolenou. Je tento vztah oboustranný? „Samozřejmě. V minulosti jsme měli dost času si spolu popovídat. Vždy, když se povedlo se vzájemně potkat, tak se jednalo o příjemné setkání,“ pochvaloval si Hapal.

Kamarádství však půjde od 20:15 na devadesát minut stranou. Za bouřlivé atmosféry se strhne česko-slovenský boj. „Ať se lidé baví. A ať my zůstaneme ti šťastnější,“ uzavřel slovensky naladěný Čech.

