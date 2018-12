Šilhavý o losu i trenérovi Anglie: Je to sympaťák, jevil se skromně

Video k článku 720p 360p REKLAMA Šilhavý nechce Albionu odevzdat body. Co si myslí o týmech z Balkánu? VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na los vaší skupiny?

„Pro nás i po losu zůstává cíl postoupit na ME 2020. Skupina jako taková je těžká. Favoritem je Anglie, pevně věřím, že my se popereme o druhé místo. Samozřejmě ani s Anglií se nevzdáváme, že bychom jí měli dát výsledky zadarmo. Pak bude záležet na zápasech s ostatními mužstvy skupiny. V prvním koši nebylo moc z koho vybírat, všechna mužstva tam byla silná. Anglie je velký favorit, z hlediska atraktivity jde o kolébku kopané, budeme hrát pravděpodobně ve Wembley, což je pro lidi velké lákadlo. U dalších týmů těžko říct, jestli nám los přál, nebo ne. V dnešní době není slabých soupeřů, ať je to pátý nebo šestý koš. Začínáme zjišťovat informace. Jde o týmy z bývalé Jugoslávie, zvlášť Kosovo, které přibylo z pátého koše, je hodně silné. Mají kvalitní tým, čeká nás tam bouřlivé prostředí, stejné to bude i v Černé Hoře. Ale pokud chceme postoupit, vybírat si nemůžeme.“

Není škoda, že v prvním březnovém termínu hrajete jen jedno kvalifikační utkání, navíc hned na horké půdě v Anglii?

„Samozřejmě to mohlo být jinak, ale pořadí zápasů jsme nijak ovlivnit nemohli. Musíme to brát jako fakt a připravit se na jeden zápas s Anglií a pak na ty dva červnové doma.“

ANKETA

Měl jste nějaké vysněné soupeře?

„Nesestavoval jsem si žádnou skupinu. Během losování jsme seděli s panem předsedou Malíkem vedle sebe. Když se losoval druhý koš a nemohli rozbalit papírek se jménem týmu, řekli jsme oba Czech Republic a ono to opravdu vyšlo. Když se ale člověk koukne na další týmy z prvního koše, asi si nešlo vybrat. Akorát z hlediska atraktivity je Anglie určitě hodně nahoře.“

Češi v historii na EURO nikdy nechyběli. Věříte, že tuhle bilanci neporušíte a znovu postoupíte?

„Samozřejmě. Za nás řeknu, že chceme postoupit na EURO. Nechyběli jsme tam dlouho, nechceme to pokazit a znovu se tam dostat.“

Máte osobní zkušenosti s dalšími týmy ze skupiny?

„Je to bývalá Jugoslávie, víme, co tihle hráči dokážou. Hrají po celém světě, jsou velmi dobří, horkokrevní, plní emocí, dovedou s balonem, chtějí hrát fotbal. Zvlášť zápasy v jejich domácím prostředí nebudou nic jednoduchého, ale jestli chceme postoupit, musíme se s tím vyrovnat. Vzpomínám si, že jsme hráli pohár v Makedonii, tam to bylo hodně bouřlivé, létaly tam kameny. Dneska si to UEFA snad pohlídá, dá na to pozor a odehraje se všechno jen na hřišti.“

Malík měl záhadné tušení, že los Čechům přisoudí Anglii. Jaké další dojmy získal v Dublinu? 720p 360p REKLAMA

České kluby nejsou v Evropě za trpaslíka

Jaký dojem na vás dělá Anglie, která na letním šampionátu v Rusku skončila čtvrtá?

„Teď se jim tvoří nová generace, která shodou okolností začala v roce 2015, kdy hrála v Česku na EURO jednadvacítek. Trenér Southgate byl tehdy jejich trenér, několik hráčů tvoří jeho tým i dneska. Asi jim to jde k duhu, na mistrovství předváděli velmi dobrý fotbal a dostali se do semifinále. Věkově jsou dobře sladění, určitě je nějaká budoucnost čeká a tvoří velice silný tým.“

Vypíchnete od nich nějaké individuality?

„Určitě je to za všechny Harry Kane, kapitán týmu, to je jednoznačné. Je to skvělý útočník, střelecky disponovaný. Ten je asi nejnebezpečnější a asi i nejznámější pro všechny.“

Když vám do skupiny nalosovali Anglii, měl jste radost, nebo spíš obavy z velmi těžkého soupeře?

„První pocit byl pozitivní. Anglie je atraktivní, i když těžký soupeř, stejně jako ostatní týmy z prvního koše. Byl jsem rád, že jsme dostali Anglii.“

Jaký dojem na vás dělá její trenér Gareth Southgate?

„Už na jedné konferenci po mistrovství světa jsme seděli vedle sebe. Působil na mě jako sympatický člověk. Nevím, nakolik to bylo profesionální, ale jevil se velmi skromně a pokorně.“

V Anglii berou, že jejich skupina je jednoduchá. Zaznamenal jste tyhle hlasy?

„Názory jejich trenéra jsem četl. Bere to pořád s pokorou, respektuje nás a říkal, že jsme silný tým. Ale rozumím tomu, že Anglie je velmoc, mají dobrý, silný tým. Bude na ně tlak, aby postoupili jednoznačně z prvního místa.“

Sledujete jejich kluby v evropských pohárech?

„V Premier League i v evropských soutěžích hrají prim jejich silné týmy. Reprezentanti, kteří z toho vycházejí, prochází velkými, těžkými zápasy, sbírají zkušenosti a ty jsou k nezaplacení.“

A co česká mužstva?

„Zvlášť v Evropské lize jsme schopní konkurovat. Věřím, že Slavia postoupí, Jablonci se to sice nepovedlo, ale předváděl velmi dobré výkony. Chyběla jim zkušenost k tomu, aby postoupili. Plzeň má také velmi dobré výsledky v Champions League. Samozřejmě s AS Řím a Realem to nebylo úplně ideální. Ale věřím, že nejsme úplný trpaslík, když jdeme do Evropy.“

Pojedete se podívat na Patrika Schicka, až přijede do Plzně s AS Řím?

„Určitě pojedu. Dělá nám radost, že začal hrát, daří se mu. Kdyby se ukázal ještě střelecky, místo v týmu by si asi ještě upevnil. Ale třeba si to schovává na naše zápasy, v reprezentaci dával góly téměř pořád. Věřím, že bude hrát a dávat góly.“

Šilhavý nechce Albionu odevzdat body. Co si myslí o týmech z Balkánu? 720p 360p REKLAMA

Zápas s Anglií v Praze, FAČR chce dostat rerezentaci i na Moravu Hned po skončení nedělního losu kvalifikace a oznámení „jízdního řádu“ se rozjela jednání o celém programu národního týmu. Česko vstupuje do kvalifikace 22. března v Anglii, s největší pravděpodobností by se mělo hrát ve Wembley. „Před odjezdem z losování jsme jednali s Angličany. Připustili, že Wembley je nejpravděpodobnější varianta, ale dokud to oficiálně nenahlásí, jisté to není,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík. Jasno by mělo být do konce tohoto týdne, kdy se musí místa utkání nahlásit na UEFA.V březnovém termínu po duelu v Anglii odehraje Česko ještě jedno přípravné utkání, o soupeři se jedná. Je možné, že půjde i o celek mimo Evropu, národní tým by ho chtěl v ideálním případě sehrát na neutrální, anglické půdě. V červnu hraje Česko dvakrát doma – s Bulharskem a Černou Horou. V září čekají Šilhavého výběr výjezdy do Kosova a Černé Hory, v říjnu je na programu domácí odveta s Anglií a jeden přípravný zápas. Utkání s Anglií se určitě bude hrát v Praze, ještě není jasné, zda v Edenu, nebo na Letné. Kvalifikaci uzavřou listopadové duely s Kosovem a v Bulharsku. „Chceme jít cestou, že zápasy rozdělíme. Určitě budeme hrát na Moravě, v úvahu připadá Olomouc nebo Ostrava. Další městem kromě Prahy může být Plzeň. Jednu přípravu chceme odehrát doma a jednu venku,“ prozradil Malík.

Chtěli jsme výhru víc než Slováci, soudí po výhře v derby Šilhavý 720p 360p REKLAMA