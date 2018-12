Sivok: Ronaldo je fenomén. Proč by pomohl Šilhavému, co mu dává Izrael?

Sivok si v závěru úspěšné kariéry užívá angažmá v teple, které prospívá i jeho zdraví. V dresu Maccabi Petah Tikva se drží na hranici play off, které v březnu rozsekne tamní sezonu. V 35letech zažil zápasy proti velkým fotbalovým hvězdám, proto jejich umění dokáže srovnat.

Je správně, že Modrič vyhrál Zlatý míč a vystřídal Cristiana Ronalda a Lionela Messiho?

„Modrič měl skvělý rok, vyhrál Ligu mistrů, s Chorvatskem se dostal do finále mistrovství světa, kde hrál výborně. Je to týmový hráč. Když se ale podíváme, jaké Messi s Ronaldem podávají individuální výkony a jaké mají statistiky, to se srovnávat nedá. Je dobře, že se to trošku obměnilo a Zlatý míč vyhrál Modrič. Ale kdyby se mě někdo zeptal, kdo má vyhrát, řekl bych Messi a Ronaldo, za tenhle rok teda spíš Ronaldo.“

Proč?

„Je to opravdová mašina na góly, má charakter, zodpovědnost, zvládá tlak, pod jakým hraje, to se jen tak nevidí. Hlavně to nedělá jeden rok, ale zvládá to osm, deset let za sebou. Je neskutečné se na takové úrovni udržet takhle dlouho a pořád dokazovat víc a víc.“

Takže éra těchto výjimečných hráčů nekončí?

„Vůbec ne. Pro Ronalda bude následující rok trošku těžší. Italská liga je víc propracovaná v defenzivě, pro něj bude daleko těžší dávat góly, nepadá tam tolik branek jako třeba ve Španělsku. Přišel do nového týmu, který je v Itálii na stejné úrovni jako Real ve Španělsku. Na začátku mu lidi předhazovali, že už to není ten Ronaldo, co v minulosti. Teď už ale zase dává góly a je nejlepším střelcem ligy. Pro mě je to fenomén, mám ho rád proto, že na sobě pracuje a dokáže unést tlak i tíhu okamžiku. Je to takový pracant a paličák, že Zlatý míč může vyhrát příště.“