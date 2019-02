Tři bratři v reprezentaci? Zohornové se fotili na brance jako Šťastní | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Hala Hovet, Stockholm (Švédsko)

Na žádost Sportu Tomáš Zohorna ochotně kývnul a po včerejším tréninku ve Stockholmu v hale Hovet hned svolal bráchy.

„Pojďte sem, jdeme se fotit!“ zavelel. A šlo se. Chvíli trvalo, než všichni tři na branku skočili. Ale zdárně se jim to povedlo. „Nespadne to?“ zeptal se nejmladší Radim. „Neboj, nespadne,“ měl pravdu nejstarší Tomáš… Fotoreportér deníku Sport Michal Beránek si trojici chvíli šteloval, potom mačkal spoušť. Všechno klapnulo.

Bratři Zohornovi společně v reprezentaci. Takhle se fotili jako Šťastní

„Moc děkujeme!“ zahlásil Tomáš Zohorna, opora národního týmu z Chabarovsku. „Určitě je pro nás čest, že jste nás takhle vyfotili. To bude skvělá památka do rodinného alba.“ Dneska přibudou další snímky. Ze společného zápasu. Ten začíná v devatenáct hodin a bratři Zohornové (Tomáš, Hynek a Radim) do něj naskočí v jednom útoku.

Což se v historii samostatné české reprezentace ještě nestalo. V té československé ano. Právě díky bratrům Šťastným. Historický okamžik nastal 17. prosince 1978, kdy na Izvěstijích naskočili společně Marián (25 let), Peter (22) a Anton Šťastní (19) ze Slovanu Bratislava. Celkem nastoupili ke 31 reprezentačním duelům.

Teď mají české nástupce. Nemají sice tak slavná jména, ale i tak na ně bude upřená velká pozornost. „Věřím, že právě tenhle útok by mohl zápas i rozhodnout,“ uvedl po včerejším tréninku hlavní kouč Miloš Říha.

Bratrská chemie by měla pomoct rozleptat švédskou reprezentaci.