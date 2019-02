Říha věří klanu Zohornů. Plníme si dětský sen, říká nejstarší Tomáš | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Nedvěd po návratu ze zámoří: Hráči z NHL mají o šampionát zájem. Sledujeme Nečase VŠECHNA VIDEA ZDE

Co byste řekl jako nejstarší z bratrů Zohornů na to, že se vám splní dlouho očekávaný dětský sen a společně si zahrajete v národním týmu?

„Tak ještě se nesplnil, pořád čekáme, až to vyjde v prvním zápase. (směje se) Po prvním buly tomu splněnému snu teprve budeme věřit. Už je to ale blizoučko. (usmívá se) Je to změna oproti tomu, když spolu každé Vánoce trénujeme a zahrajeme si srandamač.“

Vzpomenete si, jestli jste vůbec někdy hráli společně?

„To bylo hodně dávno. Vím, že s Hynkem jsme spolu hráli v Chotěboři, ale to jsme byli hodně malinký. Jinak jsme snad spolu nikdy nehráli.“

Co na to říkali rodiče?

„Jsou nadšení. V úterý jsme spolu byli na večeři. Pravděpodobně za námi nepřiletí, ale budou fandit u televize a držet palce, aby se nám to povedlo.“ (usmívá se)

Trenér Miloš Říha prozradil, že se mu vaše souhra na ledě líbí. Předpokládám, že jste stejného názoru, viďte?

„No samozřejmě. Nám se to líbí, ale až naostro uvidíme, jestli to půjde. Pak tomu budu věřit.“

Řekl byste, že vám s bratry nevadí, jestli hrajete na centru nebo na křídle?

„Myslím si, že jsme všichni tři univerzální. Můžeme hrát na všech postech, máme s nimi zkušenosti. Bude nám to jedno, kam nás trenéři postaví. Bratrská chemie ukáže…“

Hynek je bruslař, Radim udrží puk, ten třetí je ale nejlepší...

Jaké jsou podle vás přednosti bratrů? Tedy kromě toho, že je Radim se 198 cm největší…

(směje se) „Hynek je výborný bruslař. Angažmá ve Finsku mu strašně pomohlo, takže se z něj stává i velký střelec. To jsou jeho velké přednosti. Radim bruslí také výborně. Výška mu dodává na síle. Je výborný na hokejce, umí si podržet puk. Myslím si, že to je dobrá kombinace. No a ten třetí, Tomáš je z nich nejrychlejší a řekl bych, že nejlepší.“ (směje se)

O tomto spojení na ledě jste vždycky otevřeně mluvili. Znamená to pro vás i něco víc než hokejové úspěchy v kariéře?

„Myslím si, že ano. Do svých úspěchů ale počítám i dva tituly, které jsem vyhrál s Pardubicemi. Dalším úspěchem pro mě samozřejmě byla olympiáda. Tohle je však takový osobní rodinný sen. Řekl bych, že ho budu řadit hodně vysoko.“ (usmívá se)

Měli jste někdy nějakou bratrskou hádku kvůli hokeji, nebo jste se jen tak rodině pošťuchovali?

„Myslím si, že obojí. Když jsme hrávali odmalička spolu, tak to byly velký války. Hodně se taky brečelo. Pamatuji si, že když jsem hrál v Pardubicích a Hynek v Kometě, tak tam byly nějaké sázky. Teď už ale díky tomu, že se moc nepotkáváme a jsme v podstatě každý na jiném konci světa, tak si vzájemně držíme palce a hecujeme se.“

Zaznamenal jste, že se bratrský útok v národním týmu naposledy povedl bratrům Petrovi, Mariánovi a Antonovi Šťastným?

„Samozřejmě. Bude super, když se nám to také povede.“

Berete to trochu i tak, že budete mít za bratry trochu větší zodpovědnost na ledě?

„Každý zase sebe máme zodpovědnost. My se samozřejmě budeme snažit si pomáhat a dávat góly. Nevidím v tom nic speciálního.“

