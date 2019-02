Potvrzeno. Bratři Zohornové jdou do akce! Moc jim to přeju, říká Gulaš | iSport.cz

Jsou teď nejostřeji sledovanými hráči národního týmu. „Nejsme na to zvyklí, ale je to docela příjemné,“ usmívá se Tomáš Zohorna, nejstarší z rodinného klanu. Zkušený 31letý reprezentant, který hraje v KHL.

Druhým do party je „prostřední“ Hynek (28), dvojnásobný šampion z Komety, který po minulé sezoně odešel do finského týmu Pelicans Lahti. Nejmladším členem tria je Radim (22), jenž po přestupu do Mladé Boleslavi náramně ožil.

Ve čtvrtek jdou do akce spolu. Čeká je životní zážitek! „Doufám, že nezklamame! Že si budeme vyhovovat a bratrská chemie tam bude,“ věří Radim. „Každý říká, že tam chemie bude. Tak snad jo,“ dodává Tomáš.

Den před středečním odletem do Stockholmu byli bráchové na společné rodinné večeři. Maminka se neubránila slzám dojetí. Až tak silný moment to pro ni byl. „Poplakala si. Oba rodiče jsou moc pyšní, že jsme se tady takhle sešli,“ vykládal Radim.

Čtvrtek pro ni bude další mimořádný den. Den, který bude patřit jim. Bratři jdou do akce. „Ohromně jim to přeju. To je krásný moment v jejich kariéře. I v českém hokeji. Klobouk dolů. Moc se na to těším. Pro kluky a hlavně pro rodiče to bude takové zadostiučinění,“ tvrdil po středečním tréninku v hale Hovet útočník Milan Gulaš, kapitán národního týmu.

Trojici věří i kouč Miloš Říha. „Neřekl bych, že bych jim plnil sen. Oni si to zaslouží za ty dva poslední měsíce, co hrají. Myslím si, že jim to sedne. Jsem v očekávání, ale věřím jim. Protože je znám,“ tvrdí český kouč.

Dopředu nemůže říct, že chemie bude určitě fungovat. „Ale věřím tomu. Že by to mohla být lajna, která by mohla zápas rozhodnout,“ uvedl český kouč. „Jsou to vysocí, důrazní hráči. Dokážou si vyhovět, měli by otravným způsobem rozbíjet obranu.“

Čtvrtek je pro ně velký den. Od 19 hodin jdou do akce.

Velké téma o sourozenecké trojici včetně unikátní fotografie, jak pózují jako bratři Šťastní, najdete ve čtvrtečním vydání deníku Sport