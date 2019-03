Čaj z bylin i fitko od osmi let. Král vyletěl do repre, čím je ojedinělý? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA LIGOVÝ INSIDER: Hložek je neuvěřitelný! A Král může vládnout i v „repre“ VŠECHNA VIDEA ZDE

Bylo po prvním zápase Evropské ligy v Seville. Slávistický záložník Alex Král dával rozhovory, kde mimo jiné vysvětloval svou kuriózní trefu ramenem, když kolem něj procházel trenér Jindřich Trpišovský a pochvalně ho podrbal po jeho střapatých vlasech. Ocenění si zasloužil nejen za výkon na půdě španělského favorita.

Málokdo čekal, že si dvacetiletý navrátilec z Teplic v nabité červenobílé armádě vybuduje důležitou roli tak brzy. Jenže slávistická sestava bez něj je v posledních zápasech takřka nepředstavitelná a uhranul i trenéra reprezentačního áčka Jaroslava Šilhavého, který ho premiérově nominoval do národního týmu. „Je to přesně jeden z těch důvodů, proč každý den trénuji a všechny věci okolo fotbalu dělám naplno,“ vážil si Král pozvánky do elitního výběru země.

Ano, že dělá věci okolo fotbalu naplno, na něj dokonale sedí. „Viděl jsem daleko talentovanější hráče, ale Alex své nedostatky svou cílevědomostí zahladil. U takhle mladého hráče jsem se nesetkal s tím, aby si takhle šel za svým cílem,“ charakterizoval Krále trenér Teplic Stanislav Hejkal, který ho měl v minulosti v juniorce severočeského klubu a ještě na podzim ho vedl v teplickém áčku.

Extrémní ctižádost je v něm zakořeněná odmala. „Jeho přístup byl ojedinělý. I ostatní hráči pracovali navíc, dělali individuální věci. Ale u Alexe to bylo výjimečné,“ zavzpomínal Milan Štěrba,