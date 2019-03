Experti i fanoušci českým fotbalistům po přídělu v Anglii moc nevěří | iSport.cz

Před Anglií měli fandové i bookmakeři jasno, že to pro české fotbalisty nedopadne ve Wembley dobře. A co je horší, stejný pocit mají i před přátelským utkáním s Brazílií. To sice výběr trenéra Jaroslava Šilhavého hraje doma, Kanárkům chybí největší hvězdy, jenže prognózy vyhlížejí stejně pochmurně. „Tomu, že Češi vyhrají věří jen jedno procento tipujících,“ říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.