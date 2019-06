Darida o plánech v Hertě, reprezentaci i zranění: Doktor mě srazil na kolena | iSport.cz

Darida platí za fotbalového dříče, nezdolného pracanta. Muže s železnou kondicí. Jenže minulá sezona byla v podání českého fotbalisty roku 2017 plná smůly a bolesti. Drobný středopolař právě končí rekonvalescenci po natržení kolenního vazu a věří, že 1. července začne letní přípravu naplno s týmem.

Nemůžu začít jinak. Jak se máte?

„Pomalu končím rehabilitace a tréninky, od soboty dostávám deset dní volno. Pak začínám v Berlíně o týden dřív, než kluci, to znamená 24. června s kondičním trenérem. Od prvního července bych měl s týmem naplno trénovat v letní přípravě.“

Takže vaše zdravotní problémy, které vás vyřadily na konci března po zápase národního týmu s Brazílií, jsou definitivně pryč?

„Sval, kvůli kterému jsem zápas nedohrál, už byl v pohodě. Jenže já si pak ještě natrhl vaz v koleni. To byla taková třešnička na dortu před koncem sezony. Teď to ale vypadá, že do přípravy půjdu zdravý a začnu s klukama.“

Platí tedy, že pokračujete v Hertě?

„Nějaké nabídky v zimě byly, ale teď se pár věcí změnilo. Nemám žádné choutky odsud utíkat. Poperu se o místo v sestavě a doufám, že se vrátím do pozice, ve kterém jsem byl před touhle hodně smolnou sezonou, kdy jsem byl skoro pořád zraněný.“

Vy jste v sezoně odehrál nejmíň minut za svou profesionální kariéru. Co se s vámi dělo?

„Celá sezona byla hodně náročná. Začalo to už minulý rok v prvním přípravném zápase, kdy jsem měl problém s kolenem a vypadl na nějaké čtyři měsíce, skoro celý podzim byl mimo. Na jaře to pokračovalo a bylo to čím dál těžší. Vždycky, když jsem se dostal z jednoho zranění a vrátil se do kondice, formy a začal hrát, přišlo další zranění. Takhle to v sezoně bylo asi třikrát, čtyřikrát. To bylo hlavně na hlavu hodně náročné.“

Přišli jste s doktory na to, v čem byl problém?

„Zkoušel jsem třeba různé vložky do bot. Všichni doktoři při vyšetřeních neviděli nějaký extra problém, že bych se nějak zdravotně hroutil. Všechno bylo v pořádku. Až na svalové zranění z reprezentace byly všechny další problémy způsobené mechanicky. Buď jsem upadl v souboji, někdo mě nakopl nebo strčil. Bohužel se to takhle všechno sešlo.“