Špionáž na ženském MS?! Američané v hotelu Angličanek, Neville se divil | iSport.cz

O co ve sporu, který se před úterním duelem na Ostrovech hojně řeší, jde? Zatímco Angličanky v neděli trénovaly, dva zástupci amerického týmu přijeli do Lyonu a prohlédli si zázemí pětihvězdičkového hotelu Fourviere. Přitom prý nahlédli i do míst, kde se jejich semifinálový soupeř jinak připravoval. Američané si hotel chtěli projít kvůli stěhování v případě postupu do finále.

Trenér Anglie Phil Neville na informaci reagoval s údivem a vzkázal Jill Ellisové, trenérce USA, aby celou věc prošetřila. „Tohle není věc, kterou bych chtěl, aby členové mého týmu dělali. S naším hotelem jsem spokojený, doufám, že i oni ho užili. Já bych takhle nikoho neposlal, ale to je jejich problém,“ uvedl bývalý obránce Manchesteru United a Evertonu.

Američanky podle něj však žádnou výhodu stejně nezískaly. „Na samotný zápas to nemá vliv. Nejdřív jsem myslel, že je to vlastně celkem vtipné. Ale nevím, jestli je to zrovna podle etikety. Můj tým by něco takového neudělal,“ doplnil Neville.

Trenérka Američanek Jil Ellisová jakákoliv nařčení ze špionáže odmítá. „Myslím, že podobně přemýšlí každý. Musíte plánovat dopředu, je důležité dělat svou práci,“ vysvětlila dřívější hledání ubytování pro finále.

Oba celky zatím světovým šampionátem prochází bez zaváhání. Anglie vyhrála skupinu D, Američanky naprosto suverénně prošly „efkem“, když na závěr zničily Thajsko dokonce třináctigólovým debaklem. Ve vyřazovací části si pak poradily se Španělskem i domácí Francií, Angličanky zase vyřadily Kamerun a Norsko.

Semifinálová bitva je na programu v úterý večer, druhou dvojici v boji o medaile na ženském MS tvoří Nizozemsko a Švédsko.