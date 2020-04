Zlato na ME, čtvrtfinále na MS. Jak duo Vengloš, Ježek předběhlo dobu | iSport.cz

Jozef Vengloš pomohl československé reprezentaci ke zlatu na ME a později i do čtvrtfinále MS • Jaroslav Legner / Sport

Jozef Vengloš a Václav Ježek dovedli Československo v roce 1976 ke zlatu na mistrovství Evropy, o čtrnáct let později na mistrovství světa až do čtvrtfinále! • koláž iSport.cz

30 LET OD MS 1990 | Dvě absolutní kapacity v oboru. Muži s ohromujícím respektem okolí. Fenomenální experti. Jozef Vengloš zosobňoval rozum a strategii. Václav Ježek byl motivátor, precizní psycholog. Tihle dva dovedli Československo v roce 1976 ke zlatu na mistrovství Evropy, o čtrnáct let později na mistrovství světa až do čtvrtfinále! „Kvůli nim se mnozí z nás stali trenéry,“ s obdivem v hlase říká Ivan Hašek, kapitán italské party. Seriál deníku Sport o slavném „mundialu“ z roku 1990 otevírá náramné spojení dvou trenérských velikánů.