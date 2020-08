Izolace bez úklidu na pokoji. Reprezentanty čeká speciální režim

Český celek se sejde v pondělí v Praze a 4. září nastoupí v Bratislavě proti Slovensku. Poté se přesune do Olomouce, kde bude v pondělí hostit Skotsko.

„Reprezentace se bude řídit striktně podle protokolu UEFA. Do toho samozřejmě patří testy, které nám UEFA nařídila v určitých dnech před utkáním i před odlety. V pondělí v poledne nás čeká sraz a od toho momentu hráči vstupují, nechci říkat do karantény nebo izolace, ale do režimu reprezentace. Tým bude pokud možno co nejvíce izolovaný od veřejnosti,“ řekl na online tiskové konferenci manažer týmu Libor Sionko.

Reprezentanti, které čeká první akce od listopadu a začátku pandemie, budou muset dodržovat opatření, která již znají z klubů. „Na hotelu bude tým mít pro sebe samostatně celé patro. Budeme mít vlastní privátní vstup, vše řešíme privátním výtahem, ty prostory budou vydezinfikované, budou udržovány v čistotě. Jsou tam i drobnosti, jako že je zrušeno uklízení na pokojích, aby se na hráčském patře nepohyboval žádný personál. Myslíme na všechno. Každý bude mít svůj vlastní pokoj,“ uvedl Sionko.

Zvýšená hygienická opatření bude tým dodržovat i mimo hotel při přesunech a utkáních. K hráčům také nesmějí novináři. „Hráči budou odjíždět na tréninky dvěma autobusy, aby dodržovali i tam dostatečné odstupy. Jsou tam další věci jako roušky, dezinfekce. Během tréninků se nebudou moci používat regenerační věci, takže hráči musí být připraveni na to, že třeba různé ochlazovací procedury budou absolvovat na pokojích,“ dodal Sionko.

Doufá, že týmu se díky opatřením vyhne nákaza. „Tenhle režim nás čeká jak v Praze, tak pak na Slovensku a poté v Olomouci. Snažíme se hráčům vytvořit takové prostředí, aby i v téhle izolaci to zvládli. Co se týče veškerých hygienických opatření, nemůžeme si dovolit v téhle věci jakkoliv klopýtnout. Jsme a budeme velice striktní, abychom eliminovali veškeré vnější vlivy a možnost nákazy,“ uvedl bývalý reprezentant.

Podle dohody z nedávné videokonference členských zemí UEFA nebudou jednotlivé státy dělat hráčům problémy při cestách k reprezentačním akcím a při návratech zpět do klubů. Fotbalisté tak nebudou muset podstupovat karantény, přestože to režim mezi některými zeměmi může požadovat. Podmínkou bude negativní test na koronavirus.

„Situaci intenzivně monitorujeme, protože musíme vědět, jakým způsobem sem hráče dostat. Co ho čeká při příletu sem, co ho čeká při návratu do země, kde působí. Máme k tomu k ruce i právní oddělení. Není úplně jednoduché sem hráče z různých koutů stáhnout,“ podotkl Sionko.