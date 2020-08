Šilhavý váhá u útočníků, lídrem bude Dočkal. Co rozhodlo pro Hložka?

„Nebylo to jednoduché, jsme ve zvláštní době. Jak jsme už avizovali, do boje jde kostra týmu, která vykopala kvalifikaci a dostali jsme se z ní na mistrovství Evropy. Čekají nás dva zápasy Ligy národů, dlouho jsme se neviděli a těšíme se,“ prohlásil Šilhavý na úvod úterní tiskové konference. „Nominace nedoznala tolika změn, je tady Hložek, skloňované jméno, který je poprvé v dospělé reprezentaci. Nechali jsme ještě dvě volná místa pro ofenzivní hráče. Rozhodneme se v nejbližších dnech, jak tým doplníme,“ pokračoval Šilhavý.

Těší vás návrat Bořka Dočkala?

„Jsem rád, že se z toho (těžkého zranění achilovky) takhle vylízal. Dlouho ho to trápilo. Když začal hrát ve Spartě, bylo vidět, že mužstvo získalo sebevědomí, začalo se jim dařit. Ukázal svou roli, kterou má i u nás. To předvedl při naší premiéře na Slovensku, jako lídr se tam uvedl. Je to pro nás důležitý hráč.“

Vrátíte mu kapitánskou pásku, nebo uvažujete třeba o Tomáši Součkovi, který udělal obrovský progres?

„Přišel k nám jako lídr v prvním zápase na Slovensku, dokazuje to i teď na Spartě. Nemyslím si, že bychom měli něco měnit.“

Proč jste se rozhodl pro Adama Hložka?

„Řekl si o nominaci svými výkony, proto ji dostal.“

Na jakou s ním počítáte pozici?

„Hložek, jak to ukazuje v dresu Sparty, může hrát na krajích útočné fáze, teď nastupuje i na hrotu útoku. Adam bude plnit roli, jaká bude potřeba.“

S kým jste řešili jeho nominaci?

„Především jsme to konzultovali mezi sebou, tady s kolegy z realizačního týmu. Když jsme se pro něj rozhodli, komunikovali jsme to s dalšími trenéry. Spíš jsme to oznamovali, bavili jsme se o jeho roli a tak dále. Rozhodnutí bylo na nás, pak jsme to dali ve známost i lidem z klubu.“

Proč dostali pozvánku po delší době hned tři sparťané?

„Sparta určitě přinese větší konkurenci, pomůže to také Slavii, Plzni i celé lize. Nominace nevzniká podle klubové příslušnosti nebo věku, ale vždycky rozhoduje kvalita hráče.“

Nedělali vám problém ve Slavii, odkud berete šest hráčů a další tři jste napsal mezi náhradníky?

„Mluvil jsem s trenéry, Libor (Sionko, manažer reprezentace) mluvil i s vedením klubu. Dopředu jim sdělil, jaké máme úmysly, když se tvořila nominace. Nebylo to tak, že by řekli, neberte nám je, aby neměli takovou herní zátěž. Byli vstřícní stejně jako Plzeň i Sparta, v komunikaci s nimi není žádný problém.“

Těšíte se na Slovensko?

„První naše utkání u reprezentace bylo na Slovensku (13. října 2018). Bylo to hodně příjemné, protože jsme vyhráli (2:1). Druhý zápas v Praze to samé (19.11. 2018, 1:0), tím pádem jsme se v Lize národů udrželi na druhé pozici. Trenéra Hapala (kouč Slovenska) velice dobře známe, slibuje nám, že nás konečně porazí. Ale věřím, že i do třetice to zvládneme my.“

Očekáváte teď podobný průběh?

„Neřekl bych. Slovensko se bude chtít ukázat a hlavně v prvním zápase nás porazit, jsme pro ně velký rival. Bude to asi ještě důraznější, agresivnější zápas, nečeká nás určitě nic jednoduchého.“

Proč je mezi nominovanými zatím jediný klasický útočník Patrik Schick?

„V útoku váháme, proto jsme si rozhodnutí ještě o chvíli oddálili, abychom vybrali správně. Uvidíme, co přinesou nejbližší dny a případné další soutěžní kolo.“

Konzultujete s Patikem Schickem jeho budoucnost, když se řeší, kde bude působit?

„Teď jsem s ním několikrát mluvil. Kluci jsou otevření, ale musí si to vyřešit sám s lidmi okolo sebe, manažerem a dalšími. Věřím, že udělá správný krok, bude hrát a bude spokojený i směrem k naší reprezentaci.“

Má k dodatečné nominaci nejblíž Stanislav Tecl, který je odlišným typem útočníka?

„Jak jsem naznačoval, není jednoduché vybírat. Škoda dal nedávno stý gól, v Turecku se mu dařilo. Standa Tecl teď vyskočil, Libor Kozák dal zase v minulé sezoně hodně gólů. Není to jednoduché rozhodování, přiznávám, že Standa nám zamotal hlavu. Nechceme povolávat hráče na základě jednoho výkonu, ale Standa hrál dlouhodobě velmi dobře, když k tomu přidá produktivitu, určitě si říká výrazně o nominaci.“

Sledujete i Tomáše Pekharta, kterému se daří v Polsku?

„Samozřejmě ho sledujeme, víme, co je to za hráče, dával góly a měl dobru sezonu. S Tomášem Petráškem (kapitán a stoper Rakówa) hráli o víkendu proti sobě, hrál na něj a docela ho chválil. Směrem dopředu tam jsou i další hráči, určitě všechny sledujeme.“

Půjde o váš první soutěžní zápas od listopadu, to je dlouhá doba, že?

„Už jsem to naznačoval. Bylo to hrozně dloluhé, věřím, že to směrem k zápasům všechno klapne. Všichni se moc těšíme, byť to bude v režimu bez diváků. Utkání se Slovenskem, to je navíc velké derby.“

Nominace reprezentačního A týmu

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík FC Sevilla 29 0 Jiří Pavlenka Brémy 11 0 Ondřej Kolář Slavia Praha 1 0 Obránci Pavel Kadeřábek Hoffenheim 42 3 Vladimír Coufal Slavia Praha 7 0 Tomáš Kalas Bristol City 19 2 Jakub Brabec Plzeň 17 1 Ondřej Čelůstka Sparta Praha 18 2 Ondřej Kúdela Slavia Praha 3 0 Jan Bořil Slavia Praha 15 0 Filip Novák Fenerbahce Istanbul 23 1 Záložníci Lukáš Masopust Slavia Praha 11 1 Bořek Dočkal Sparta Praha 39 6 Tomáš Souček West Ham 25 3 Vladimír Darida Hertha Berlín 61 6 Petr Ševčík Slavia Praha 2 0 Alex Král Spartak Moskva 9 2 Lukáš Kalvach Plzeň 1 0 Adam Hložek Sparta Praha 0 0 Jakub Jankto Sampdoria Janov 26 3 Útočníci Patrik Schick AS Řím 22 9

