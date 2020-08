Šilhavý nominoval: Hložek poprvé v áčku, Kalvach i Dočkalův návrat

Poprvé dostává šanci v reprezentačním áčku. Čerstvě osmnáctiletý fotbalista Sparty Adam Hložek je v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého pro utkání Ligy národů se Slovenskem a Skotskem.

Hložek, který patří k základním pilířům sestavy Letenských, by se v případě, že nastoupí, stal nejmladším hráčem v historii národního týmu, překonal by Jana Poláka (18 let, 1 měsíc a 14 dní).

„Řekl si o nominaci svými výkony, proto tu nominaci dostal. V dresu Sparty ukazuje, že může hrát i na krajích útočné fáze, teď nastupuje i na hrotu útoku. Adam bude plnit roli, jaká bude potřeba," uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.

„Mrzí mě neúčast Adama Hložka, který dostává šanci v áčku. Přišli jsme o nejlepšího střelce, vydobil si v jednadvacítce silnou pozici, ačkoliv mu je teprve osmnáct let,“ řekl trenér reprezentace do 21 let Karel Krejčí.

„S Jardou (Šilhavým) jsme měli asi dvě sezení a rozhodli se nominovat Adama (Hložka) do áčka. Jako trenér jednadvacítky to respektuju. Pro nás je to vyznamenání, po Alexi Královi dostává šanci další hráč jednadvacítky. Beru to jako fakt, určitě je to pro jednadvacítku oslabení, ale snad Hložana nahradí jiní. Věřím, že bude mít v áčku uplatnění," dodal Krejčí.

V minulé sezoně odehrál Hložek za Spartu napříč soutěžemi 39 zápasů, v nichž zapsal devět gólů a osm asistencí. V prvním kole nové sezony na hřišti Zbrojovky Brno (4:1) připravil gól pro Bořka Dočkala na 3:0. Jednatřicetiletý záložník se do nominace vrací také.

„Jsem rád, že se z toho (zranění) Bořek vylízal, poměrně dlouho ho to trápilo. Když naskočil za Spartu, bylo vidět, že mužstvo získalo sebevědomí a začalo se mu dařit. Ukázal svou roli, kterou má i tady. Což dokázal i v prvních zápasech pod naším vedením v reprezentaci, třeba hned při prvním utkání předloni na Slovensku. Má velmi dobrou momentální formu, dokázal to i svou produktivitou v prvním kole v Brně. Je to pro nás důležitý hráč," podotkl Šilhavý.

Nominace reprezentačního A týmu

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík FC Sevilla 29 0 Jiří Pavlenka Brémy 11 0 Ondřej Kolář Slavia Praha 1 0 Obránci Pavel Kadeřábek Hoffenheim 42 3 Vladimír Coufal Slavia Praha 7 0 Tomáš Kalas Bristol City 19 2 Jakub Brabec Plzeň 17 1 Ondřej Čelůstka Sparta Praha 18 2 Ondřej Kúdela Slavia Praha 3 0 Jan Bořil Slavia Praha 15 0 Filip Novák Fenerbahce Istanbul 23 1 Záložníci Lukáš Masopust Slavia Praha 11 1 Bořek Dočkal Sparta Praha 39 6 Tomáš Souček West Ham 25 3 Vladimír Darida Hertha Berlín 61 6 Petr Ševčík Slavia Praha 2 0 Alex Král Spartak Moskva 9 2 Lukáš Kalvach Plzeň 1 0 Adam Hložek Sparta Praha 0 0 Jakub Jankto Sampdoria Janov 26 3 Útočníci Patrik Schick AS Řím 22 9

Nominace reprezentace do 21 let