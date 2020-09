Ten, který je před Ronaldem. Sázel góly Maledivám, měl jinou kariéru

Mistrovství světa 2006 v Německu, to byl turnaj, na kterém se Ronaldova a Daeího kariéry jedinkrát protnuly. Zasloužilý íránský reprezentant se nacházel už na sklonku kariéry, Ronaldova hvězda teprve stoupala vzhůru. Dokonce se měli šanci potkat ve vzájemném zápase ve skupině. Ten Portugalci vyhráli 2:0 a Ronaldo si připsal jeden gól, Daeí se však nedostal na hřiště kvůli zranění.

Kromě účasti na zmíněném šampionátu se ale kariéry Ronalda a Daeího ubíraly úplně jiným směrem. Tu Ronaldovu je skoro zbytečné připomínat. Zmiňme tři nejzářivější angažmá: Manchester United, Real Madrid a nyní Juventus. Ve všech sbíral tituly i individuální ocenění. S Portugalskem zářil nejen v individuálních statistikách, na rozdíl od Messiho ho dotáhl také k výraznému týmovému úspěchu – titulu mistrů Evropy v roce 2016.

Daeího přednost byla daná od chvíle, kdy začal v roce 1993 reprezentovat: měl čich na reprezentační góly. Byl jedním z mála hráčů, kteří prokazovali mnohem větší produktivitu v národním dresu. 109 gólů nastřádal během 146 startů, ve všech klubových angažmá hráči s knírkem napočítali jen 123 gólů, to jsou hodně neobvyklé počty.

Ani vizitka mimořádně produktivního střelce však nepřinesla Daeímu kariéru, kterou by se vypracoval do kategorie obletovaných hráčů. Jeho strategie byla daná: všude vydržel jednu sezonu, maximálně dvě. V íránské lize zaujal v dresu Persepolisu, pak putoval do Al-Sadd v Kataru. Povedený rok 1996, kdy v íránském dresu nasázel 22 gólů během 18 zápasů, připoutal pozornost také z Evropy.

Daeí zkusil štěstí ve třech bundesligových klubech – začal v Bielefeldu, ale výrazně tam neprorazil. Přesto po postupu na MS 1998 v baráži přes Austrálii přišel ještě skok výš – do Bayernu Mnichov. Ani tam se na něm nestavělo, jako první asijský fotbalista naskočil do Ligy mistrů a naskytl se třeba u památného finále soutěže, ve kterém bavorský velkoklub ztratil vyhraný zápas v nastavení proti Manchesteru United 1:2, ovšem s Daeím na lavičce.

Evropské působení zakončil v Hertě, tam se mu dařilo nejvíc, pomohl například porazit Chelsea či skóroval na stadionu AC Milán. Závěrečnou část kariéry pak prožil opět v asijských klubech.

V reprezentaci osvědčil svůj talent hlavně v duelech proti zemím, které jsou za otloukánky. Po osmi gólech nasázel v utkáních proti Maledivám a Laosu, největší příděl uštědřil v roce 1996 v asijské kvalifikaci Srí Lance (pět gólů při vítězství 7:0). Proti evropským soupeřům se prosadil pouze do sítě Makedonie a Bosny, při dvou účastech na mistrovství světa nedosáhl ani na jednu trefu.

Ale mezistátní zápas je mezistátní zápas bez ohledu na renomé protivníka, Daeího zápis má konečnou podobu od 1. března 2006, když se trefil proti Kostarice při přátelském utkání v Teheránu. Ronaldo je z aktivních fotbalistů jediný, který ho může ohrozit.

Hrozba je to velmi reálná, vždyť Portugalsko bude hrát letos přípravu proti Andoře. „Rekordy jsou od toho, aby se lámaly. Nebudu naštvaný, když se to Ronaldovi povede,“ vzkázal 51letý Daeí. Je čas se připravit.

Fotbalisté s nejvyšším počtem reprezentačních gólů