Vydra šanci využil jen napůl. Zabiják v něm nedorostl, ale může se hodit

Nejprve jeho hlavičku v pohodě sebral brankář David Marshall, následně ostrým halfvolejem málem rozbil reklamní panel. Dalším obstřelem ze strany bránu taky minul, do sítě neprošla ani jeho teč po hlavičce Tomáše Součka.

Útočník Matěj Vydra si ve středu proti Skotům v zápase Ligy národů našel dost střeleckých pozic, jenže ani jednou neuspěl. I proto Češi v Hampden Parku padli 0:1 a blonďatý forvard si místo v národním mužstvu nějak zvlášť neupevnil.

Vydra hrál do právě skončeného srazu naposledy za elitní český výběr loni v březnu proti Brazílii, nečekané okolnosti ho teď posadily do pozice hlavního útočníka.

Do reprezentace se vrátil i proto, že v anglickém Burnley se jeho postavení za uplynulé měsíce výrazně zlepšilo, v nové sezoně naskočil do všech šesti soutěžních zápasů, dal dvě branky v poháru. To, že někdo pravidelně hraje slovutnou Premier League, je pro jakéhokoli stavitele českého národního týmu dobré doporučení.