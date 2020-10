Hapal končí u slovenské reprezentace! Byl odvolán kvůli špatným výkonům

Hapalovi svěřenci sice v říjnu postoupili přes Irsko do finále baráže kvalifikace mistrovství Evropy, ale v následujících utkáních Ligy národů podlehli Skotsku a Izraeli. Slovákům ve skupině B2, kde hraje i česká reprezentace, patří s jedním bodem poslední místo a hrozí jim sestup do Ligy C.

Posledního zápasu s Izraelem se jednapadesátiletý Hapal osobně nezúčastnil kvůli nákaze koronavirem. Domácí tým, který ztratil dvoubrankové poločasové vedení a prohrál 2:3, vedl asistent Oto Brunegraf. I ten u mužstva skončí.