Mužstvo ušlo kus cesty, libuje si kapitán Dočkal. Hráči to ale mají složité

Česko má sebevědomí. Tvrdí to nejen Joachim Löw, tentýž názor sdílí i reprezentační kapitán Bořek Dočkal. „Mužstvo ušlo kus cesty, sebevědomí postupně nasbíralo. Nicméně jsme velmi pokorní, jelikož si uvědomujeme, že sraz co sraz musíme výkony opakovat a nemít propady,“ říká lídr mužstva před středečním vážným testem s Německem.

Berete zápas v Lipsku jako dosavadní vrchol dvouleté práce pod trenérem Jaroslavem Šilhavým?

„Každé reprezentační utkání je jakýmsi vyvrcholením. Pořád musíme něco potvrzovat. Když se vyvede jeden sraz a pak se měsíc nevidíme, je potřeba dobrý výkon zopakovat. Jestliže se něco nepovede, tak je zase nutné to na dalším srazu hned napravit. Proto si nemyslím, že zápas s Německem by měl být potvrzením naší práce. Jednoduše chceme potvrdit standard naší výkonnosti. Z dlouhodobého hlediska se pořád posouvat dál a vylepšovat věci z minulých zápasů.“

Německý trenér Joachim Löw o českém týmu prohlásil, že je hodně sebevědomé. Cítíte za poslední měsíce v tomto směru posun?

„Určitě. Sebevědomí nepřichází jen tak, budujete si ho dlouhodobou prací, výkony a výsledky. Mužstvo ušlo kus cesty, sebevědomí postupně nasbíralo. Nicméně jsme velmi pokorní, jelikož si uvědomujeme, že sraz co sraz musíme výkony opakovat a nemít propady.“

Oba celky se potýkají s řadou absencí, jak vnímáte sílu aktuální sílu německého výběru?

„Přes všechny absence a přes výsledky z poslední doby, které asi nejsou dle představ, tak pořád jde o top tým nejenom v Evropě, ale i na světě. Výběr hráčů mají obrovský. S absencemi se v dnešní době potýká každé mužstvo. Jestli má někdo kam sáhnout, jsou to rozhodně Němci. Nejsou nijak hendikepovaní.“

Český tým tak širokou paletu možností nemá, přesto je tento sraz klidnější, než předchozí dva?

„Ano, vzhledem ke koronaviru jde o klidný sraz. Na druhou stranu normální to rozhodně není, protože k tréninku jsme se dostali až po testech. Doba je taková, že do klasického reprezentačního srazu se vsunul násilím další zápas, což je možná větší problém než současné dění, testování a dodržování opatření. Pro hodně týmů, trenérů a hráčů je to komplikace.“

Chápu tedy správně, že zápas s Německem je pro vás tak trochu na obtíž?

„Ne, tak to není. Je to zápas za národní tým proti Německu, což rozhodně není na obtíž. Spíš to říkám obecně, že v klubu hráči zažívají extrémně náročné období. Po víkendu přesně o tomto tématu diskutovali nejlepší trenéři anglických celků. Jejich názory bych podepsal. V dnešním fotbale si každý hledí svého zájmu a stejně tak si toho hledí UEFA. Potřebuje mít více mezinárodních zápasů, aby prodala televizní práva. Hráči to mají složité, trenéři to mají složité, aby mužstvo vůbec nějak poskládali. Do toho si někdo hlídá svůj zájem a vkládá utkání a komplikuje všem situaci.“

Jsou pro vás stále stresující okolnosti související s testováním a obecně s hygienickými pravidly?

„Ne, už s tím žijeme delší dobu. Zvykli jsme si. Nikdo to neprožívá jako na začátku. Je to podobné jako v celé společnosti, kdy v březnu obavy a obezřetnost byly mnohem větší. Některými situacemi jsme si prošli, už víme, jak na ně reagovat. Jsme klidnější. Přijíždíme na sraz s tím, že víme, co se může stát a k jakým změnám může dojít.“