Finsko skolilo Francii a Pogbova krize trvá: Kočíruju ho, nerozkvétá, ví kouč

Finsko překvapivě uspělo na půdě mistrů světa

Francie prohrála. Pogba v krizi

Byl to přátelský zápas, možná hraný jistým způsobem z nutnosti. Přesto se z něj dalo vydolovat alespoň kousek sebevědomí. A třeba záložník Francie Paul Pogba by nějakou vzpruhu v trudném období, které prožívá v Manchesteru United, potřeboval. Nepřišla. Aktuální mistři světa s Pogbou nebo Olivierem Giroudem v sestavě prohráli doma s Finskem 0:2.

Pogbovo jméno na Ostrovech rezonuje. Extravagantní záložník hledá formu, přínos pro slavný klub má sporný. Středeční utkání za národní mužstvo jeho chmurnou náladu jen prohloubilo. „V klubu nemůže být spokojen se svou situací ani s postavením týmu v tabulce. Není na tom teď nejlépe. Měl několik zranění, podepsal se na něm koronavirus. Potřebuje znovu najít dobrý rytmus,“ vykládal trenér Francie Didier Deschamps.

Ani proti Finsku záložník se šestkou na dresu nepřesvědčil. Média upozorňovala na jeho mdlý pohyb nebo na to, že se nehrnul do příjímání zodpovědnosti. Pogba pak také ukázkově vypustil situaci před první inkasovanou branku. Moussa Sissoko přišel uprostřed hřiště o míč a nažhavení Seveřané po rychle provedeném kontru skórovali. Reakce Pogby? Na ztrátu spoluhráče se jen díval, místo toho, aby sprintoval zpět a snažil se pomoct, stál na místě a věřil ostatním. Nutno dodat, že stejně liknavě se choval i další záložník Steven N'Zonzi.

Francouzský kouč měl svému mužstvu co vyčíst. „Chtěl bych finskému týmu poblahopřát. Je to pro nás velká lekce, kterou si musíme zapamatovat. Soupeř nás přehrál v soudržnosti, agresivitě, napadání. Někdy je důležité uplatnit tvrdou hru, pokud zapomeneme na některé základní věci. To je realita fotbalu na tak vysoké úrovni,“ podotkl Deschamps.

Pogbovy špatné časy pokračují. „Samozřejmě nemůžeme říct, že by teď v klubu rozkvétal. Ale já s ním problém nemám a tvrdě pracuji na tom, abych ho kočíroval. Když je hráč nespokojený na klubové úrovni, je samozřejmě šťastný za to, když může hrát za reprezentaci,“ upozornil Deschamps.

Při prvním pokusu během tohoto srazu v ní ale Pogba útěchu nedostal. V Manchesteru United, kterému se celkově moc nedaří, je na ráně. Slavný klub z Old Trafford za něj před čtyřmi lety vysázel v přepočtu skoro tři miliardy korun, výkony tomu neodpovídají. „Za ty čtyři roky vlastně nevíme, jaká pozice je pro něj nejlepší. Má obrovské jméno, byl to velký transfer, ale nemyslím si, že je to skvělý hráč,“ prohlásil bývalý výborný anglický obránce Jamie Carragher pro TalkSport. „Raději bych se ho pokoušel prodat,“ přidal jasný vzkaz Carragher.

Francie–Finsko 0:2

Branky: 28. Forss, 31. Valakari. Bez karet. Rozhodčí: Popov (Bulharsko).

Francie: Mandanda – Dubois (71. Aguilar), Zouma, Lenglet (80. Varane), Digne – Sissoko, N'Zonzi, Pogba (57. Kanté), Thuram – Ben Yedder (57. Griezmann), Giroud (57. Martial). Trenér: Deschamps.

Finsko: Joronen – Hamalainen, O'Shaughnessy, Ojala (67. Toivio), Vaisanen (75. Arajuuri) – Forss, Kauko, Karjalainen (67. Kamara), Schuller (80. Pukki) – Niskanen (67. Alho), Valakari (75. Taylor). Trenér: Kanerva.