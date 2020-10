Peníze nejsou všechno! Talent v United nehraje, legendy nechápou

Koncepční plán? To ani náhodou. Když United oznamovali příchod Donnyho van de Beeka za 40 milionů liber (zhruba 1,2 miliardy korun), bylo kolem toho velké haló. Aby také ne, 23letý nizozemský středopolař vyrostl v největší klenot z výkladní skříně Ajaxu. V nizozemském klubu ho brali jako syna, transfer do Premier League pro něj měl být dalším krokem, brzy se ale ukázalo, že ne všechno má růžové pozadí.

Miliardová posila totiž sedí na tribuně.

Za United zatím „Donny“ odkopal dva zápasy Carabao Cupu, 59 minut v nejvyšší anglické soutěži, kde stihl dokonce skórovat, a další dvě minuty v Lize mistrů. Podle fotbalových legend jednoznačně nedostatečná porce pro hráče takového kalibru - směrem k Rudým ďáblům míří důrazná kritika.

„Neměl do Manchesteru přestupovat," hlásil Marco Van Basten, aktuálně trenér Heerenveenu a bývalý kanonýr Ajaxu i AC Milán. „Když jste dobří, chcete hrát každý týden. Pro hráče takového kalibru je zlo hrát pouze šest sedm zápasů za rok. Je to šokující pro jeho zápasový rytmus."

Jeden z nejlepších útočníků historie pokračoval dál. „Vím, že dostává mraky peněz, víc, než na co byl zvyklý. Ale jako top hráč musíte být kritický a dívat se na šance, že budete hrát, když podepisujete s novým klubem," vysvětloval. Podle něj měl zakotvit jinde. „Měl počkat na lepší vyhlídky."

Ozvali se i další, třeba dlouholetá opora Rudých ďáblů z let 2006-2014 Patrice Evra. „Nic proti tomu klukovi, ale proč jsme ho kupovali?" otevřel debatu s dovětkem, že každé utkání sleduje z tribuny. „Nepotřebujeme ho, to je ta pravda."

Přidal se i Gary Neville, další z bývalých uznávaných obránců klubu. „Využívání Van de Beeka je pro mě trochu záhada. Přece jen byl podepsán za miliardu a takové hráče většinou do týmu zapasujete," kroutil hlavou. Nizozemský středopolař nedostal šanci ani během poslední bezbrankové remízy United s Chelsea.

„Musí si říkat, co já tady proboha dělám," shrnul Neville a taková je zřejmě také realita. Van de Beek sice bere na Old Trafford okolo 108 tisíc liber týdně (3,2 milionu korun) oproti 30 tisícům (900 tisícům korun) v Ajaxu, ale komu by se chtělo nebýt součástí týmů. Obzvlášť, když si od něj tolik lidí už od mládí tolik slibovalo...

Nezbývá než čekat, jestli prostor konečně dostane. Probojuje se nakonec do jedenáctky United?