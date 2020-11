TOP tým podle Mourinha: Čech v bráně a opory Chelsea. Na koho zapomněl?

Koho José Mourinho vybral do své NEJ jedenáctky? • FOTO: koláž iSport.cz Ani jeden z nejlepších trenérů světa by nesvedl nic, kdyby neměl k ruce ty správné hráče. José Mourinho měl ve většině svých angažmá k ruce dost hvězd, které dovedl k trofejím. Ať to bylo v Chelsea, se kterou vyhrál tři tituly, nebo třeba Inter, který v jedné sezoně zvládl treble. Pro Manchester Evening News vybral jedenáctku nejlepších hráčů, kterou kdy trénoval. Petr Čech v brance asi nepřekvapí, pár hvězdných jmen ale chybí.

Brankář: Petr Čech S Mourinhem dorazili ve stejnou sezonu. Bývalý boss Porta dal posile z Rennes šanci hned na začátku ročníku hlavně proto, že dosavadní jednička Carlo Cudicini v přípravě utrpěl zranění. Čech se odvděčil nulou v debutu s Manchesterem United (1:0) a pouhými 15 inkasovanými góly v 38zápasové sezoně, která skončila titulem. Spolu se svou jistou jedničkou vyhrál Mourinho Premier League ještě dvakrát, k tomu přidal FA Cup a tři Ligové poháry. Čech v Chelsea pokračuje i po konci kariéry coby poradce sportovního úseku.

Obrana: Javier Zanetti Inter Milán pod Mourinhovým vedením slavně vyhrál treble, ve finále Ligy mistrů 2010 vynuloval Bayern Mnichov. Z giganta ze San Sira ale Mourinho do své ideální sestavy vybral jediného muže - dlouholetého kapitána Javiera Zanettiho, argentinský symbol spolehlivosti, který černo-modrý dres oblékal bezmála dvacet let. Zajímavostí je, že Mourinho vybral do své jedenáctky Zanettiho na pravou stranu obrany, v úspěšné sezoně před deseti lety jej ale využíval hlavně jako záložníka. Argentinská ikona po konci kariéry zůstala v Interu v roli viceprezidenta.

Obrana: John Terry A další slavný lídr, a klíčový článek nejpevnější obrany v Premier League. Terry spojil s Chelsea většinu své kariéry, když Mourinho přišel na Stamford Bridge, anglický zadák už tam kroutil šestý rok. Portugalský kouč mu svěřil kapitánskou pásku, která byla volná po odchodu Marcela Desaillyho do sportovního důchodu. Terry, který se pak stal i kapitánem národního týmu, byl v první sezoně pod novým bossem zvolen nejlepším hráčem ligy, k titulu kromě obranných dovedností pomohl i osmi góly. Hráčskou kariéru dohrál v Aston Ville, kde doteď působí jako asistent trenéra.

Obrana: Ricardo Carvalho Jeden z Mourinhových klíčových mužů, napříč několika lety i týmy. Carvalha si trenér přivedl z Porta, kde spolu slavili triumf v Lize mistrů, v roce 2010 jej dotáhl i do Realu Madrid. Tam ale nakonec neskončil tak slavně, když i sám Mourinho po dvou letech řekl, že Carvalhovy služby už nejsou potřeba. Inteligentní stoper dohrál kariéru v čínské Superlize v týmu Šanghaj SIPG, teď je v Marseille asistentem jiného portugalského stratéga, Andrease Villas-Boase.

Obrana: William Gallas Francouzský zadák byl v Chelsea ještě před Mourinhem, z Marseille ho do Londýna už v roce 2001 přivedl Claudio Ranieri. Většinu kariéry strávil na pozici stopera, Mourinho z něj ale ve své první sezoně na Stamford Bridge kvůli vážnému zranění Waynea Bridge udělal levého beka. A tenhle záskok se povedl tak moc, že by jej portugalský kouč na tohle místo bral i teď. Gallas po odchodu v roce 2006 cestoval po Londýně, stal se prvním hráčem, který oblékl dres Chelsea, Arsenalu i Tottenhamu, u obou rivalů ze severu města navíc dělal kapitána. Kariéru završil v Austrálii coby hráč Perth Glory.

Záloha: Mesut Özil Ještě předtím, než se stal nepotřebným mužem v Arsenalu, patřil Mesut Özil mezi nejlepší kreativní záložníky na světě. Právě jeho tvořivost byla klíčová pro Mourinhův Real Madrid, který v roce 2012 vyhrál španělskou ligu s rekordními 100 body a dosud nepřekonaným maximem 121 vstřelených branek. Němec s tureckými kořeny přispěl 54 asistencemi ve 3 sezonách! Özil je stále aktivním hráčem, i když slovo "aktivní" je možná moc přehnané - Arsenal jej pro sezonu 2020/21 vůbec nezařadil na soupisku...

Záloha: Claude Makélélé A vracíme se na Stamford Bridge. Claude Makélélé byl jednou z posil Claudia Ranieriho, až sezonu poté pod Josém Mourinhem se z něj ale stal naprosto nepostradatelný muž záložní řady a hráč, který definoval, jaké výkony má předvádět defenzivní záložník. Pracovitý francouzský reprezentant strávil v Chelsea pět let, kariéru dohrál v PSG. Pak to zkoušel jako trenér, byl asistentem ve Swansea či hlavním koučem belgického Eupenu. Nakonec se zase vrátil do Chelsea, kde je mládežnickým trenérem a technickým mentorem.

Záloha: Frank Lampard Londýnskou Chelsea si jen těžko představit bez něj. Klíčový tvořivý záložník byl jedním z lídrů týmu, při zranění Terryho často nosil i kapitánskou pásku. I když kariéru dohrál v nezvyklých dresech, Manchesteru City a New York City, nakonec se do Chelsea vrátil a nyní je jejím trenérem.

Útok: Eden Hazard A zase Chelsea, ale tentokrát hráč z novodobé éry, nikoli z Mourinhova prvního působení. Když Mourinho v sezoně 2014/15 oslavil třetí titul s londýnským týmem, belgické eso k tomu pomohlo čtrnácti brankami, včetně dorážky vlastní penalty v rozhodující výhře proti Crystal Palace. 29letý Hazard momentálně už druhou sezonu hraje za Real Madrid, střeleckou formu ale zřejmě nechal v Londýně...

Útok: Didier Drogba Kdo jiný by měl být na samé špici útoku než letitý postrach obran Didier Drogba? V Guingampu i Marseille se africký útočník prokázal jako produktivní střelec, Mourinho v Chelsea z něj ale udělal superstar. Rodák z Pobřeží slonoviny vyhrál v Chelsea dvě Zlaté kopačky, se 164 góly je nejlepším "neanglickým" střelcem historie týmu. Po odchodu ze Stamford Bridge si zahrál za Galatasaray či Šanghaj SIPG, dokonce se do Londýna na sezonu vrátil, načež zakončil kariéru v zámoří coby hráč Montrealu a Phoenixu. Dlouholetý bojovník za lidská práva, který přispěl k míru v rodném Pobřeží slonoviny, je nyní viceprezidentem organizace Peace and Sport.

Útok: Cristiano Ronaldo Když vedete jednoho z nejlepších hráčů historie, ještě k tomu krajana, nemůžete na něj zapomenout při výběru své top jedenáctky. Cristiano Ronaldo se s Mourinhem potkal v Realu Madrid, a prožil pod ním tři ze svých nejlepších a nejproduktivnějších sezon. Jedna statistika mluví za vše - za 164 zápasů stihl 168 gólů. Ronaldo je i po odchodu z Madridu stále na vrcholu fotbalového světa, třetí sezonu obléká dres Juventusu.