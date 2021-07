Brazilci ve finále fandí Messimu. Neymar kouše zradu: Běžte do háje!

Messi za Argentinu, Brazilci za Messiho! Ne, to nejsou erupce na slunci na západní polokouli. Část Brazílie ve finále Copa América skutečně bude přát největšímu sokovi. Na hlavu, že? Nechápe to ani Neymar, ikona „kanárků“. „Běžte do háje,“ rozohnila se hvězda PSG na Instagramu.

Je to padlé na hlavu. Dva velcí rivalové se teprve počtvrté v historii mistrovství Jižní Ameriky střetnou ve finále a část Brazílie bude přát triumf Argentině s Lionelem Messim v čele.

Za vším stojí soucit s jedním z nejlepších hráčů historie. Messi totiž stále čeká na první velkou trofej v národních barvách. Z pěti pokusů došel do finále třikrát, ale ani jednou se z trofeje neradoval. Nyní má příležitost č. 6 a rovnou v klasice s Brazílií.

Na první pohled složitá úloha, jenže ne tak docela. V zemi Amazonky se ve velkém rozjela vlna solidarity. Kampaně, která přeje Messimu, aby se dočkal kýženého vítězství na šampionátu, se zúčastnili dokonce i někteří sportovní novináři. Jedním z nich je například Fabiola Andrade z brazilské televizní stanice SportTV.

„Ještě předtím, než mě ukamenujete, nechtě mé rozhodnutí vysvětlit: Miluji Brazílii, náš fotbal a v Argentině mám spoustu přátel, ale výhru jim přeju z jiného důvodu – zbožňuju Messiho a jeho hru. Nikdo jiný si nezaslouží vyhrát trofej pro svoji zemi než on. Fandím Argentině, aby se Messimu dostalo spravedlnosti,“ napsal na svém instagramovém účtu.

V brazilském táboře se moc pochopení logicky nenašlo. Neymar jen těžce vydýchával, že brazilští fanoušci jdou proti vlasti. „Chápu, kdybych nebyl Brazilec, také bych to Leovi přál. Je to nejlepší hráč, jakého jsem kdy viděl hrát fotbal. Ale zradit kvůli tomu svoji zemi? S tímhle běžte do háje,“ vypálil rovněž skrze Instagram.

Sám si přitom finálový duel s Argentinou a proti někdejšímu parťákovi z Barcelony vysnil a pochlubil se tím novinářům. Ale vše má očividně své meze. „Jsem hrdý, že jsem Brazilec. Mým snem vždy bylo, abych se s národním týmem dostal do finále a slyšel naše fanoušky zpívat oslavné chorály. Nikdy by mě nenapadlo jít proti rodné zemi. I kdybych dělal jiný sport, měl vyhrát Oscara či soutěž krásy.“

Za Neymara se postavil i spoluhráč z PSG obránce Marquinhos, který požádal fanoušky o více podpory. „Jsme ve složité situaci, protože vidíme spoustu lidí a to i z médií, že jsou proti nám. Nebudou fandit Brazílii. Své rodné zemi. Je to zvláštní. Myslím, že si veřejnou podporu zasloužíme, nehledě na to, jak těžce se lidem v současné době krize žije. Národní tým byl pro všechny vždycky zdrojem hrdosti a radosti.“

Jediné, co může obhájce titulu utěšovat, je fakt, že kvůli světové pandemii, bude nedělní finále na slavném Maracaná za zavřenými dveřmi. Pořadatelství se totiž na poslední chvíli přesunulo z Argentiny a Kolumbie do Brazílie, kde prezident Jair Bolsonaro zatrhl účast fanoušků na stadionu. I to hraje v rozhořčení velkou roli.