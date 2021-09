Zraněný Vaclík bude proti Ukrajině chybět, trenéři zvažují náhradu

„Tomáš Vaclík podstupuje podrobnější vyšetření, ale už teď můžeme říct, že nebude k dispozici na to poslední utkání. Neznáme ještě přesně charakter zranění, ale je hodně bolestivé a Tomáš se bude muset léčit,“ řekl v on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Jiří Chytrý. „Za Tomáše uvažujeme o povolání někoho z mladých kluků z jednadvacítky,“ dodal spolupracovník hlavního kouče Jaroslava Šilhavého.

Národní tým se dnes vrátil z Bruselu, kde v neděli večer prohrál v kvalifikaci 0:3 a ztratil reálnou naději na přímý postup na mistrovství světa. Mužstvo se přesunulo do Plzně, kde se bude připravovat na středeční přípravný duel.

„Všichni ostatní hráči by měli být k tomu utkání k dispozici. Malinko řešíme, že se Tomáš Kalas potýká s takovou virózou. Doufáme, že se nám to v týmu nerozjede. Pokud ne, věříme, že nebudeme muset nikoho povolávat a odehrajeme to s tím stávajícím kádrem, který tu máme k dispozici,“ uvedl Chytrý.

Zápas s Ukrajinou bude mít ve středu výkop ve 20:45.