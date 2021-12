Exotické reprezentační angažmá pro Lavičku? Trenér už odletěl na jednání

Vítězslav Lavička by mohl trénovat kuvajtskou reprezentaci • Michal Beránek (Sport)

Po tři čtvrtě roku dlouhé pauze se kouči Vítězslavu Lavičkovi rýsuje angažmá v Perském zálivu, kde o něj projevila zájem reprezentace Kuvajtu. Podle informací iSport.cz už tam 58letý trenér odletěl o víkendu jednat. „Můžu to potvrdit,“ odepsal Lavička přímo z Asie. Pokud vše klapne, byl by po Milanu Máčalovi a Dušanu Uhrinovi starším třetím Čechem, který by tamní nároďák vedl.