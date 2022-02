FIFA chystá tvrdé kroky! Vyloučí Rusy ze soutěží, nebudou hrát baráž o MS

FIFA plánuje pozastavit účast ruských národních týmů v mezinárodních soutěžích, sborná by se tak nemohla zúčastnit play off o MS v Kataru • Profimedia.cz

Mezinárodní fotbalová asociace FIFA plánuje podle médií pozastavit do odvolání působení ruských národních týmů v mezinárodních soutěžích. Kvůli vojenské invazi na Ukrajinu by se v takovém případě sborná nezúčastnila březnového play off kvalifikace o mistrovství světa v Kataru, kde by mohla narazit na český výběr. FIFA i UEFA by podle agentury DPA měly přinést další podrobnosti dnes večer.