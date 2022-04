Šmicer o výběru trenéra: Proč Hašek či Lavička? NEJ je Trpišovský, ale...

Podle Josefa Csaplára dostal trafiku. Vladimír Šmicer se nařčení brání. „Dělám to zadarmo a ve volném čase,“ koulí očima. Je šéfem nově vzniklé sportovní rady FAČR, která v příštích dnech bude mít důležitý poradní hlas v otázce výběru reprezentačního trenéra a sportovně-technického ředitele. Poprvé od uvedení do funkce legendární fotbalista zformuloval své myšlenky a představy v rozhovoru pro deník Sport.

Hovořil o úloze rady, o Ivanu Haškovi, o zahraničním trenérovi, ale také se obhajoval vůči Csaplárovým výpadům. Prozradil též interesantní jméno, které je v širším výběru „jeho“ rady na sportovně-technického ředitele.

Vedete sportovní radu a máte blízko k předsedovi asociace Petru Fouskovi. Takže začneme napřímo: Skončí Jaroslav Šilhavý?

„Dobrý úvod. Smlouva mu vyprší v červenci letošního roku a všichni víme, že teď jsou dvě cesty. Po analýze si asociace řekne, že chce s trenérem pokračovat, nebo jmenuje nového. K tomu je zapotřebí si zodpovědět zásadní otázku: Zda to, co Jarda s týmem dosáhl, je strop. Nebo zda věří, že mužstvo může nadále zlepšovat.“

Při hledání odpovědi bude předsedu a výkonný výbor zajímat i názor vaší sportovní rady. Ten je jaký?

„Pro pořádek, my jsme takový úkol ještě od předsedy nedostali. Rada se už sice sešla, ale jen neoficiálně, žádný závěr jsme ještě neudělali. Principiálně by ale výkonný výbor měl návrhy od rady dostat nejdřív interně, nedočítat se je z novin a tím vytvářet tlak veřejnosti a médií na konečný výběr… Můj osobní názor: Já jsem cítil, že tým měl na víc, hlavně v kvalifikaci.“

Takže byste spíš byl pro příchod nového trenéra.

„Pokud se asociace rozhodne pro Jardův konec, musí taky vědět, kdo má přijít místo něj. Nejlepší trenér, kterého vidím, je Jindra Trpišovský. Jenže známe jeho situaci, ve Slavii má smlouvu a taky finančně by bylo pro asociaci těžké ho získat. Pak jsou tu Ivan Hašek, Víťa Lavička, to jsou další dvě jména, která bych tam viděl. Ale upřímně, je to otevřené i pro Jardu. Myslel jsem si, že po baráži bude věc jasná. Že skončí a lidé se shodnou. Jenže teď jsou tu dva tábory z řad trenérů, expertů, lidí z fotbalu. I u nás v radě je to rozdělené.“

Do půlky dubna se potkají pánové Fousek a Šilhavý. Vy jako sportovní rada do toho vstoupíte ještě před schůzkou?

„Je potřeba vědět, jestli Jarda vůbec chce u reprezentace pokračovat. Petr se nás určitě může zeptat na názor. Situace se ale má tak, že jako první se sejdou předseda Fousek s trenérem Šilhavým, tedy ještě před zasedáním sportovní rady.“

Mělo by to logiku. Proč by vás jmenoval, kdyby ho nezajímalo, co si myslíte o reprezentačním trenérovi.

„Jasně. Jak říkám, taky jsme o tom už diskutovali.“

Jak to probíhalo? Vzrušeně?

„Ani ne. Bylo to v pohodě. My se ani nemáme proč hádat. My jsme apolitičtí, i když jsme složení z různých klubů a proudů. Každý si řekl svůj názor, dohromady nebyl jednoznačný. Bude zajímavé, až budeme muset natvrdo říct,