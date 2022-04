Šmicer odpovídá Csaplárovi: Trafika na svazu? Radu dělám zadarmo

Šéf nové sportovní rady FAČR Vladimír Šmicer pro iSport Premium přiblížil, jak jeho rada pomáhá vybrat nového trenéra národního týmu a sportovně-technického ředitele ( celý rozhovor ZDE>>> ). Zastavil se ale i u názorů, které zpochybňují jeho kvalifikaci na funkci. Odpověděl zkušenému trenérovi Josefu Csaplárovi, který Šmicerovo dosazení do čela rady kritizoval. „Já se nikam nehlásil, nehrnul se do pozice předsedy. Pouze jsem přijal nominaci. Dělám to zadarmo a ve volném čase,“ vysvětluje ikona Slavie.

Je „jen“ bývalý špičkový hráč, nemá kvalifikaci na to, aby byl předsedou sportovní rady. To jsou argumenty, které trenér Josef Csaplár prezentoval ve svém glosáři na Sport.cz. „Jsi spokojený, že máš svoji trafiku?“ ptá se bývalého hráče Slavie či Liverpoolu.

Šmicer pro iSport.cz uvedl svůj pohled na věc. „Na výkonném výboru vznikl nápad se sestavením sportovní rady, debatovalo se, kdo by v ní měl sedět. Kolik má mít členů a další detaily. Obeslaly se kluby, kraje a okresy, aby poslaly seznam kandidátů. Vybíralo se z devatenácti jmen. Výkonný výbor následně vybral složení a určil předsedu,“ objasnil Šmicer.

Ikona sešívaných zkrátka dostala mandát. „Bylo to úplně jednoduché. Já se nikam nehlásil, nehrnul se do pozice předsedy. Pouze jsem přijal nominaci,“ řekl Šmicer. Zamlouvá se mu i složení rady, ve které sedí s Tomášem Rosickým či Zdeňkem Grygerou, kteří po úspěšných hráčských kariérách vedou Spartu, respektive Zlín z pozice sportovního ředitele. „Všichni chtějí dělat pro český fotbal, přitom by vůbec nemuseli,“ říká.

Šmicera překvapila Csaplárova slova o trafice. „Nevím, co si Pepa představuje pod pojmem trafika. To je podle mě funkce za zásluhy, ale taky za peníze. Já to dělám zadarmo a ve volném čase,“ vysvětluje bývalý reprezentant. „Sportovní rada má přinášet názory, podněty, nápady, vize a předávat je výkonnému výboru. Snažit se vymýšlet projekty, které mohou českému fotbalu pomoct. Nevím, jestli je zrovna tohle trafika… Abych se vyhnul podobným nesmyslným nařčením, jelikož jsem ve volbách pomohl Petrovi k vítězství, tak jsem si neříkal o lístky na EURO, nikam jsem se svazem nelétal. Nechtěl jsem, aby mně někdo vyčítal, že si žiju za svazové peníze. Radši jsem požádal UEFA. Rok a půl jsem dělal volby, nevzal jsem si za to ani korunu. Obětoval jsem tomu hromadu volného času a Csaplár mně bude říkat něco o trafice? To mně naštvalo a také trochu zklamalo,“ dodává.

Csaplár zpochybňoval Šmicerovu kvalifikaci na pozici šéfa rady. „Ve fotbalové činnosti kromě toho, že jsi hrál výborně fotbal, si tě všichni pamatujeme jako manažera národního týmu a scénu, kdy si hráči na sobě roztrhali obleky sponzora. A průšvih místo tebe řešil Míra Pelta,“ připomněl v glosáři.

„Byl jsem čtyři roky u nároďáku, Csaplár si vzpomněl na aféru s roztrhanými obleky... Deset let jsem předsedou SK Dolní Chabry. Do klubu jsem sehnal desítky milionů korun. Hrajeme I. A třídu, v klubu se staráme o všechny kategorie od minipřípravky. Myslíte, že to stojí málo úsilí? Všichni nemůžeme dělat ve Spartě nebo ve Slavii. Někdo musí dělat i regionální fotbal. Že to Csaplár nevidí, za to vážně nemůžu,“ říká. „A znovu opakuji, vše dělám ve volném čase. Neříkám, že mě to opravňuje dělat šéfa sportovní rady, ale možná to chce i trochu úcty.“