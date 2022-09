Černý jako faktor X? Ofenzivní záložník má z Čechů nejlepší formu

Za Twente zvládl v Eredivisii čtyři góly během čtyř dnů, rozhodl velký šlágr s Eindhovenem (2:1). Dávno si získal srdce nizozemských fanoušků. Václav Černý přijel na reprezentační sraz v mimořádné formě. Jako jeden z mála krajánků prožívá výborné období, po těžkém zranění získává ztracený. Nabízí se otázka, jak jej napasovat do české sestavy na sobotní duel Ligy národů proti Portugalsku.

PRAHA – Václav Černý kroutí v Nizozemsku devátou sezonu. Z mladého talentu vyrostl ve vyspělého hráče, byť stále mladého (24 let), ale s mnoha zkušenostmi. Také negativními, vyhrabal se už ze dvou těžkých zranění kolene. Momentálně zažívá skvělé období. Za Twente v aktuálním ročníku tamní ligy nastřílel už pět branek. Nikdo z českých hráčů v cizině nepřijel na sraz před zápasy v elitní skupině Ligy národů v lepší formě.

„Nevyšel nám postup do evropských pohárů, ale ligu jsme odstartovali dobře, já sám navíc dávám góly. Jsem rád, že se držím od začátku sezony zdravý, zvládl jsem přípravu i další věci, pěkně se to sešlo už na reprezentačním srazu v červnu,“ libuje si technicky mimořádně nadaný hráč.

Čeští trenéři postupně ladí ideální sestavu na duel Ligy národů proti Portugalsku, vymýšlí, čím Ronalda a spol. přelstít. Nabízí se využít šikovného křídelníka, v českých barvách originálního hráče. Může být pověstným faktorem X, který dopomůže českému týmu k lepšímu výsledku.

Černému sedí rozestavení 3 – 4 – 3, které trenér Šilhavý používal během čtyř těžkých duelů v červnu. „Je pravda, že v Twente hrajeme na tři vepředu, pomáhá mi to. Ale stejně jsou nejdůležitější výkony, nejsem si jistý, že u volby základní sestavy rozhoduje formace,“ zůstává opatrný při otázce, zda mu zvolená taktika pomůže do zápasu.

Na Letné proti Španělsku (2:2) naskočil ve druhé půli místo Ondřeje Lingra, brzy po příchodu na trávník nádherně připravil gól pro Jana Kuchtu. Od začátku nastoupil také v odvetě, naopak mezi náhradníky proseděl úvodní zápas se Švýcarskem a duel v Portugalsku.

Systém na tři ofenzivní hráče je pro Černého jak dělaný, trenér Šilhavý na něj možná vsadí i proti Portugalsku. Rozestavení se třemi stopery českému týmu funguje už od baráže o MS ve Švédsku, kde český kouč vyzkoušel novinku od začátku poprvé. Od varianty se dvěma forvardy přešel na ofenzivní trojku, kde se individuální schopnosti opory Twente mohou hodit.

Zvlášť když jiná křídla nejsou v ideálním rozpoložení. Jakub Jankto se rozkoukává ve Spartě, Jakub Pešek se zranil, to samé plzeňský Jan Sýkora. Další typická ofenzivní křídla mezi českými hráči nenajdete. „O tohle se nestarám. Přeji všem klukům, aby byli zdraví. Já můžu ovlivnit jen vlastní výkony, abych byl ve formě a dařilo se mi,“ komentuje svou pozici v národním týmu.

Na trávník může vyběhnout nebezpečné trio Černý, Schick, Hložek, ofenzivní budoucnost národního týmu. „S Páťou se znám odmala, hráli jsme spolu v reprezentační mládeži. Mělo by to být v pořádku,“ těší se Černý na spolupráci s největší hvězdou týmu. Po sérii zranění se konečně dostává do pohody. „Důležité je, že hraju konstantně zápasy za sebou, fyzička i kvalita jdou nahoru,“ libuje si.

Pokud Šilhavý zvolí defenzivnější variantu 3 – 5 – 2 s tím, že nahoře budou operovat Schick s Hložkem, pro Černého těžko najde prostor. Na stranách Češi potřebují defenzivnější typy. Vpravo určitě Vladimíra Coufala, na opačné straně se otvírá prostor pro Jaroslava Zeleného, případně Lukáše Masopusta.