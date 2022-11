Šilhavý: Hráčů jako Chytil je málo. Splnili jsme slib, v Turecku Pekhart?

Překvapil Chytil i vás, trenére?

„Povedlo se mu to, hráčů s takovým debutem je hodně málo. Vyšlo mu to parádně, svým výkonem přispěl týmu k tomu, že byl výsledek takový. Včetně dalších kluků, kteří do toho přišli a neztratili se.“

Kdy jste měl jasno, že Chytila pošlete do hry od začátku? A jaký na vás stihl udělat dojem?

„Úplně osobně ho znám krátce, jen pár dní. Nebylo jednoznačné, že tam půjde hned, ale po trénincích se to takhle vykrystalizovalo. Máme dva hroty, i vzhledem k dalšímu zápasu jsme se rozhodli, že Mojmír začne doma v Olomouci. Snad se na nás nebude zlobit, že jsme se rozhodli takhle.“

V Turecku bude tedy v základní sestavě Tomáš Pekhart?

„Může být...“ (úsměv)

Přál byste si jako trenér reprezentace, aby Chytil udělal kariérní krok výš a hrál v budoucnu i evropské zápasy?

„Všem talentovaným klukům prospěje, když se dostanou někam do kvalitnější zahraniční ligy. Plus je to pak i pro nás, protože bývají s Evropou srovnanější a připravenější na ni.“

Ještě něco nebo někdo vám zamotal hlavu po takovém utkání?

„V tomto zápase jsme nechali osu stálých hráčů, co hrávali, a doplnili je dvěma nováčky. Postupně jsme přidávali další a některé nechali odpočinout. I ty, co nenastoupili. Použijeme je v Turecku, kde nás čeká těžší soupeř. Vyšlo to, jak jsme si naplánovali. Ještě se ale s kluky budeme bavit, záležet bude i na zdravotním stavu.“

Jaký byl duel s Faeřany?

„Špatný začátek, skvělý konec – tak bych to nazval. Kluky musím pochválit za to, jak si poradili s problémy, které jsme měli před zápasem. Dopadlo to výborně, kluci hráli s chutí, nasazením. To, co jsme v podstatě slibovali už na té první nominační tiskovce v Olomouci, kde jsme lákali diváky na zápas, jsme splnili. Pět gólů je hodně, hra měla energii. Jsem za to rád.“

Ukázal vám duel i nějaké negativum?

„Dneska nechci kritizovat. Nemůžu říct, že by bylo všechno OK, ale některé věci vyplynuly z toho, že jsme měli skoro z poloviny nový mančaft. Všichni zaslouží pochvalu.“

I fanoušci?

„Hrálo se nám v Olomouci skvěle, dlouho jsme nezažili mexické vlny na konci zápasu. (úsměv) Celé to tady klaplo už od první tiskovky, musím všechny pochválit. Lidi byli bezvadní, ani jsme nečekali, že jich přijde tolik. Jsem rád, že na Andrově stadionu padá hodně branek, i když tady nehráváme proti tak zvučným soupeřům.“