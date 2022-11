Rentiéři, ředitelé, nadějní trenéři a Švejk na vsi. Co dělá tým z MS 2006?

Co dnes dělají členové kádru, který naposledy reprezentoval Česko na MS? • FOTO: Koláž iSport.cz / profimedia.cz / ČTK Je obdivuhodné, že klasickou zahálku a sladký život byste u téhle generace hledali těžko. Našli byste, ale jen u velmi malé hrstky hráčů. Většina ze slavné generace trenéra Karla Brücknera se dala na trenérská studia, působí v klubových managementech nebo se věnuje charitativním projektům. A pak je tu taky nenapodobitelný Jiří Štajner, který ve 46 letech stále válí jako zamlada, lidi na vesnici baví svým uměním a má radost z toho, že mu fotbal udělá správnou žízeň. Podívejte se, co dělá parta, která se jako jediná v historii českého fotbalu podívala na mistrovství světa, na to v Německu 2006.

Pavel Nedvěd Věk v době šampionátu: 33 let Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Juventus Bilance na šampionátu: 3 zápasy/1 asistence Co dnes dělá: Klidně se mohlo stát, že jeden z nejvýznamnějších hráčů české a československé historie by na tomto mistrovství chyběl. Po EURO 2004, kde si v semifinále s Řeckem zranil koleno, totiž svou reprezentační kariéru přerušil a dalo to docela dost přemlouvání, aby se ještě vrátil. K tomu došlo v klíčovou chvíli, týmu pomohl v baráži postoupit přes Norsko. Po mistrovství skončil definitivně, klubovou kariéru uzavřel o tři roky později. Juventus si ho ale jako váženého člena ponechal ve strukturách, v roce 2010 získal ředitelskou funkci, o pět let později byl zvolen viceprezidentem klubu, tuto pozici zastává dodnes. Pavel Nedvěd v zápase s Itálií • Foto Jaroslav Legner / Sport

Jaroslav Plašil Věk v době šampionátu: 24 let Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Monaco Bilance na šampionátu: 3 zápasy/0 gólů Už v sedmnácti letech se sebral a opustil Česko, konkrétně Hradec Králové, a spojil se na dalších osm let s Monakem, s nímž se mimo jiné probojoval do finále Ligy mistrů, které sice nehrál, ale nastoupil do deseti utkání soutěže předtím, většinou jako střídající hráč. Na šampionátu patřil do základní sestavy. Kariéru ukončil před třemi roky v Bordeaux, kde byl i kapitánem a začal dělat trenéra rezervy, pak povýšil na asistenta trenéra áčka Davida Guiona. Za předchozího kouče Vladimira Petkovice mu dokonce byla na chvíli svěřena i role prozatímního prvního trenéra. V současném realizačním týmu už nefiguruje. Jaroslav Plašil v zápase s USA • Foto Jaroslav Legner / Sport

Pavel Mareš Věk v době šampionátu: 30 let Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Zenit Petrohrad Bilance na šampionátu: nehrál Ačkoliv tehdy prožíval skvělé fotbalové období – Zenitu se dařilo v domácí soutěži i na evropské scéně – do základní sestavy tehdejší reprezentace měl daleko, na mistrovství neodehrál ani minutu. Před pěti lety se pustil do velkého podnikání, v centru Prahy, přímo v ulici Na Příkopě, otevřel s pomocí Olgy Šípkové fitness centrum, které provozuje dosud. Obránce Pavel Mareš s československou legendou Antonínem Panenkou • Foto Jaroslav Legner / Sport

Tomáš Ujfaluši Věk v době šampionátu: 28 let Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Fiorentina Bilance na šampionátu: 2 zápasy/0 gólů Ve druhém utkání proti Ghaně dostal červenou kartu, kvůli které nemohl nastoupit v posledním zápase s Itálií. Jeho kariéru rámovala krásná angažmá v Hamburku, Fiorentině, Atlétiku a Galatasaray. Angažuje se v charitativních projektech, mimo jiné pomáhá třeba rozvoji afrického fotbalu, mezi lednem a červnem 2014 působil krátce taky ve sportovním úseku Galatasaray a pomáhal i Spartě jako skaut. Kromě fotbalu mu to jde i na ledě s hokejkou a taky na golfu. Má zainvestováno do luxusních nemovitostí v Praze. Tomáš Ujfaluši (vpravo) slaví s parťáky z reprezentace triumf nad USA (3:0) • Foto Jaroslav Legner / Sport

Petr Čech Věk v době šampionátu: 24 let Pozice a klub v době šampionátu: brankář/Chelsea Bilance na šampionátu: 3 zápasy/1 nula Na turnaj jel jako jednička Chelsea a už tehdy měl renomé jednoho z nejlepších brankářů světa, byl už dvojnásobným mistrem Anglie. V Německu vychytal nulu proti Američanům, nájezdům Ghany a Italů už ale neuměl zabránit. Následovala závratná kariéra, během níž vytvořil rekord v počtu čistých kont v Premier League, dál sbíral tituly, vyhrál Ligu mistrů. Po fotbale, s nímž definitivně praštil v létě 2019, se dal na hokej, chytal třeba za prvoligový Guildford Phoenix, věnuje se hudbě, jako bubeník hostoval v kapele Eddie Stoilow. Letos po třech letech ukončil na svou žádost působení v roli poradce sportovního a technického úseku Chelsea. Petr Čech během zápasu MS 2006 s Ghanou • Foto Jaroslav Legner / Sport

Tomáš Rosický Věk v době šampionátu: 25 let Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Arsenal Bilance na šampionátu: 3 zápasy/2 góly Jestli na sebe i přes krátké působení Čechů na šampionátu někdo totálně strhnul pozornost, byl to Tomáš Rosický. Hlavně on rozebral v prvním zápase Američany při výhře 3:0, jeden gól dal po krásné střele z dálky, při druhém proběhl po přihrávce Pavla Nedvěda s míčem obranou a zakončil perfektní šajtlí. Kariéru ukončil ve Spartě v zimě 2017, plynule přešel do klubového managementu a v prosinci 2018 byl jmenován sportovním ředitelem. Tomáš Rosický na úvod skupiny zazářil dvěma góly proti USA • Foto Jaroslav Legner / Sport

Zdeněk Grygera Věk v době šampionátu: 26 let Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Ajax Bilance na šampionátu: 3 zápasy/1 asistence Jeden ze čtyř českých hráčů na turnaji, který se zapsal do statistik, přesně totiž našel hlavu Jana Kollera, který otevíral skóre proti USA. Na šampionát cestoval jako opora Ajaxu, s nímž dokázal o dva roky dřív vyhrát Eredivisie. Rok po šampionátu přestoupil do Juventusu za Pavlem Nedvědem, kariéru ukončil už ve 32 letech kvůli vleklým zdravotním problémům. O necelé tři roky později se stal manažerem svého skoro rodného Zlína, kde působí dosud jako jeden z nejbližších spolupracovníků majitele Zdeňka Červenky. Zdeněk Grygera v zápase s Itálií • Foto Jaroslav Legner / Sport