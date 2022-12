Co dnes dělají hráči z MS 1990: ostrý šéf, politik, kouč mistra i záhada

Jan Stejskal v kvalifikaci o MS 1990. Na snímku s ním jsou Ivan Hašek a Michal Bílek • FOTO: Archiv Sportu Dva góly Američanům, v osmifinále pak hattrick do sítě nebohé Kostariky. Tomáš Skuhravý měl rázem dokořán otevřené dveře do velkého fotbalu. V noci po střelecké show podepsal na hotelu v Bari - a za přísného utajení - lukrativní kontrakt s FC Janov. Psal se rok 1990, probíhalo mistrovství světa v Itálii. Československo bylo na nohou. Život se po sametovém převratu změnil nejen obyčejným lidem, ale také fotbalistům ze slavného mužstva vedené Jozefem Venglošem a Václavem Ježkem. Deník Sport přibližuje osudy všech čtvrtfinalistů z italského šampionátu.

Jan Stejskal Věk v době šampionátu: 28

Pozice a klub v době šampionátu: gólman/Sparta

Bilance na šampionátu: 5 zápasů/1 nula Klidná síla mezi tyčemi, od letošního ledna šedesátník. I když jeho konkurent Luděk Mikloško chytal za West Ham, Jan Stejskal na turnaji nikoho do branky nepustil. Ze Sparty odešel do QPR, po návratu se upsal Slavii. V roce 1995 se vzdal reprezentace na protest proti dění v české lize. Po kariéře působil jako trenér gólmanů ve Spartě, Jablonci a Slavii, po dlouhých sedmnáct let tutéž roli zastával až do roku 2018 u reprezentačního áčka. Do léta pracoval ve stejné funkci u reprezentační sedmnáctky. A v únoru se stal členem Příhodovy komise rozhodčích za ligu. V září po osmi letech skončil na pozici starosty Jevan. MŮJ PRVNÍ GÓL brankáře Jana Stejskala: Premier League i čtvrtfinále MS Video se připravuje ...

Luděk Mikloško Věk v době šampionátu: 28

Pozice a klub v době šampionátu: gólman/West Ham

Bilance na šampionátu: nenastoupil Čtyři měsíce před šampionátem odešel do Anglie, na turnaji si nešktrl. Plnil roli náhradního gólmana za Janem Stejskalem. Na Ostrovech udělal kariéru. Osm let působil ve West Hamu. Mezi fanoušky byl obrovsky populární. Chorál „My name is Ludo Miklosko“ se stal nesmírně oblíbeným. I dnes, když na stadion zavítá, zní song éterem. Tři roky chytal za QPR. Donedávna pracoval jako manažer rozvoje hráčů ve společnosti Sport Invest. Nyní dává z pozice sportovního ředitele, a také člena představenstva, do kupy Baník. Na jaře se ve funkci rázně uvedl tím, že vyhodil trenéra Pavla Vrbu. Stovkař Vydra. A co další NEJ Češi v Premier League? Video se připravuje ...

Peter Palúch Věk v době šampionátu: 32

Pozice a klub v době šampionátu: gólman/Nitra

Bilance na šampionátu: nenastoupil Kdo si vzpomněl, že tento gólman dělal za Stejskalem a Mikloškem na šampionátu trojku, má bod. Palúch nejenže na mistrovství nenastoupil, on dokonce v reprezentaci ani jindy neodehrál jedinou minutu. Ještě v 52 letech odchytal dva pohárové zápasy za rakouský ESV Parndorf. Na Slovensku byl šéfem zastoupení firmy Keepersport, která se věnuje především výrobě brankářských rukavic. Českoslovenští fotbalisté slaví postup na MS 1990 po duelu s Portugalskem • Foto Milan Šťastný (archiv Sportu)

Julius Bielik Věk v době šampionátu: 28

Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Sparta

Bilance na šampionátu: 2 zápasy/0 gólů Sedminásobný mistr ligy se Spartou patřil mezi neodmyslitelnou součást silné letenské kliky v národním týmu. V Itálii bydlel na pokoji s Janem Stejskalem. V duelu se squadrou azzurou se zranil, ve vyřazovací fázi už nenastoupil. Po skončení kariéry zkoušel nepříliš úspěšně trenérskou dráhu. Pak se dal na roli hráčského agenta se zaměřením na jižní Ameriku, zejména Brazílii. Dosud mapuje hráče pro brazilskou firmu Etminan Brazil. Několik let organizuje populární golfová derby mezi bývalými hráči Sparty a Slavie. Július Bielik v Silvestrovském derby pražských S • Foto Barbora Reichová (Sport)

Peter Fieber Věk v době šampionátu: 26

Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Inter

Bilance na šampionátu: nenastoupil Všechny své zápasy za federální reprezentaci odehrál v roce 1988. Dál už nic, ale do nominace na italské mistrovství se dostal. Po šampionátu odešel do Racingu Genk, končil v rakouském Donnerskirchenu. Jako trenér opakovaně vedl Dunajskou Stredu, ale také Inter či Petržalku, jako asistent působil v Maďarsku. Podniká v nefotbalovém sektoru.

Miroslav Kadlec Věk v době šampionátu: 25

Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Vítkovice

Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů Na italském šampionátu hrával libera, už dávno vyhynutý druh fotbalisty. Po turnaji dostal laso z Kaiserslauternu, s nímž dvakrát vyhrál bundesligový titul. V Německu je ikonou, větší než v tuzemsku. Po skončení hráčské kariéry, a nakonec dlouhých patnáct let, pracoval na pozici skauta pro agenturu Sport Invest, na starosti měl z pochopitelných důvodů Německo. Nyní už ve fotbale aktivně nepůsobí. Podle svých slov se stará se o nabyté nemovitosti. Vzpomínky na EURO 1996: Poslali mě, tak jsem šel, říká penaltový hrdina Kadlec Video se připravuje ...

Vladimír Kinier Věk v době šampionátu: 32

Pozice a klub v době šampionátu: Slovan

Bilance na šampionátu: 1 zápas/0 gólů Naposledy si v národním týmu zahrál právě na italském turnaji. Nastoupil v základní sestavě duelu proti domácím, pak už nic. Jako trenér působil v klubech z nižších úrovní slovenských soutěží. Z povědomí široké veřejnosti na Slovensku se vytratil, jen si občas zahraje za starou gardu Slovanu. Vystudoval vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, je inženýrem a pohybuje se v oboru. Zleva Miroslav Kadlec, Lubomír Moravčík a Vladimír Kinier • Foto Archiv Sport / Sport

Ján Kocian Věk v době šampionátu: 32

Pozice a klub v době šampionátu: obránce/FC St. Pauli

Bilance na šampionátu: 4 zápasy/0 gólů Stabilní člen tehdejší základní sestavy národního týmu. Po právu, za rok 1990 se stal Fotbalistou roku. Za reprezentaci nastupoval až do konce své aktivní kariéry (1993) a ihned přešel na trenérskou pozici. Stal se asistentem Jozefa Vengloše u nově vzniklého národního mužstva. Poté vedl mimo jiné Drnovice, Slovensko, jako asistent Rakousko, Frankfurt, Köln, byl v Polsku, Číně. Před pár týdny opustil prvoligové Zlaté Moravce, mužstvo svého rodného města. Nedobré výsledky se na něm podepsaly, zlobilo ho hlavně srdce, a proto dal přednost svému zdraví. Ivan Hašek (uprostřed) a Ján Kocián v dresu "Háša Teamu", vlevo Vladimír Šmicer • Foto Michal Beránek (Sport)

František Straka Věk v době šampionátu: 32

Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Borussia Mönchengladbach

Bilance na šampionátu: 3 zápasy/0 gólů Čtvrtfinále s Německem, v němž sporně zavinil penaltu, bylo jeho posledním utkáním v reprezentaci. Jako hráč poté ještě působil v Německu, ale Česku se připomněl až jako trenér Teplic v roce 2002. Tehdy jeho dráha nabrala strmý vzestup. Vrchol, ovšem také zásadní pád, přišel v roce 2004. Daniel Křetínský ho v prosinci odvolal z prvního místa ve Spartě. Straka vedl v roce 2009 v jednom utkání i národní tým, ale spoluhráč ze šampionátu 1990 Ivan Hašek mu coby čerstvý šéf svazu neprodloužil smlouvu. Vzal i Slavii, ale tam jako sparťan tvrdě narazil na fanoušky. V roli trenér už spíš paběrkoval, naposledy vedl druholigový Třinec. Natočil několik epizod reality show Ano, trenére! MŮJ PRVNÍ GÓL: Franta Straka do bundesligy? Málokdo mi věřil Video se připravuje ...

Michal Bílek Věk v době šampionátu: 25

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Sparta

Bilance na šampionátu: 5 zápasů/2 góly Na italský šampionát odjel jako úřadující fotbalista roku a po něm se dočkal zahraničního angažmá v Betisu Sevilla. „Byl jsem na vrcholu,“ později přiznal Michal Bílek. Na turnaji vstřelil dvě branky z pokutového kopu. Vyhlášený exekutor standardních situací strávil ve Španělsku dva roky, pak se vrátil do Sparty. Téměř ihned po ukončení kariéry se stal trenérem. Získal titul se Spartou, vedl reprezentaci Česka (čtvrtfinále ME 2012) a Kazachstánu. Nejúspěšnější období prožívá nyní. Na jaře dovedl k ligovému zlatu Plzeň, v létě ji dostal do Ligy mistrů. I po podzimu vede Viktoria tabulku FORTUNA:LIGY. Michal Bílek, Jan Stejskal a Ivan Hašek slaví postup na MS do Itálie v listopadu 1989 • Foto Archiv Sportu (Milan Šťastný)

Ivan Hašek Věk v době šampionátu: 28

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Sparta

Bilance na šampionátu: 5 zápasů/1 nula Vystudovaný právník byl v týmu uznávaným kápem. Extrémně pracovitý záložník podepsal den před prvním zápasem s Amerikou smlouvu se Štrasburkem. „Chtěl jsem být v klidu,“ líčil. Se Spartou získal celkem osm titulů, dva v roli trenéra. Od roku 2007 trénoval především v zemích třetího světa. Byl předsedou Českomoravského fotbalového svazu, v roce 2009 vyhrál volby, za dva roky rezignoval. „Role spasitele Haška je u konce. Vracím se tam, kam patřím - k trenéřině,“ vysvětloval svůj krok. Naposledy vedl reprezentaci Libanonu, v současnosti je bez angažmá. Vlastní deset procent akcií prvoligového klubu RC Štrasburk. Je vášnivým hráčem golfu a velký kamarád Ladislava Vízka a Vladimíra Šmicera. Ivan Hašek (vlevo) a reprezentační trenér Jozef Vengloš po postupu na MS 1990 • Foto Milan Šťastný / Sport

Viliam Hyravý Věk v době šampionátu: 26

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Sparta

Bilance na šampionátu: nenastoupil Turnaj ho zastihl v Baníku, ale v Itálii nenastoupil. V srpnu 1990 pak ve federálním národním týmu skončil, ovšem o čtyři roky později naskočil do pěti utkání slovenské reprezentace. To už zase hrál za Baník, kam se vrátil po sezoně v Toulouse. S kariérou se loučil až ve čtyřiceti v Ružomberoku, v němž se stal nejstarším střelcem slovenské ligy (38 let a 9 mněsíců). Zkoušel to jako trenér, ale mezi dospělými se až tak necítil, i když – coby asistent pomáhal Františku Komňackému k titulu Ružomberoku. Místo si našel u mládeže, pohybuje se mezi potěrem Ružomberoku a rodné Liskové.

Jozef Chovanec Věk v době šampionátu: 30

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/PSV Eindhoven

Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů Po fotbale prožil velkou kariéru, ale na jejím konci ho potkal hodně bolavý pád. Odložil kopačky a vzápětí se stal trenérem Sparty. Po sezoně zamířil ještě výš, k národnímu týmu. Kvalifikací o EURO 2000 prošel jako první v historii bez ztráty bodu, což mu vyneslo druhé místo v celosvětové anketě o trenéra roku. V roce 2008 se vrátil do Sparty, ale další trenérská kariéra už spíš drhla. V roce 2018 udělal životní chybu, když Romanu Berbrovi kývl na pozici předsedy rozhodčích. Po zatčení bývalého místopředsedy v roce 2020 byl odvolán a fotbalově žije v ústraní. Radost po postupu na Mistrovství světa v Itálii. Vlevo Rudolf Baťa a vpravo Jozef Chovanec • Foto Milan Šťastný / Sport

Luboš Kubík Věk v době šampionátu: 26

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Fiorentina

Bilance na šampionátu: 4 zápasy/1 gól V roce 1988 společně s Ivem Knoflíčkem dobrodružně emigroval z komunistického Československa. Oba byli vyřazeni z reprezentace, po týmovém hlasování se zpátky vrátili krátce před turnajem v přípravném duelu s Anglií. Na šampionátu se nádherně trefil v osmifinále proti Kostarice. Hrál v Itálii, v Německu, ve Francii, kariéru zakončil ve Spojených státech. Má stříbrnou medaili z ME 1996. Nepříliš úspěšně to zkoušel jako trenér, v roce 2010 však byl asistentem u americké reprezentace na MS. Momentálně ve fotbale nepůsobí, je na aktivní penzi. „Užívám si života, můžu si dělat, co chci,“ usmívá se. Stále si udržuji styky v Americe i v Itálii. Zamiloval se do golfu. TOP Češi ve francouzské lize: Rozehnal v PSG, Šmicer nebo cestovatel Kubík Video se připravuje ...

Lubomír Moravčík Věk v době šampionátu: 25

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Nitra

Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů Po šampionátu odešel z Nitry do St. Etienne. Prosadil se, ale největší slávu dobyl v Celtiku, kam odešel v roce 1998 za trenérem Venglošem. Vzpomíná se na jeho dva góly Rangers brzy po příchodu, na spolupráci s Henrikem Larssonem… V roce 2001 vstoupil do tamější Síně slávy. Kariéru končil v japonském JEF United Ičihara. Trénoval v nejvyšší slovenské soutěži, naposledy v roce 2017 coby asistent druholigový Zvolen, ale z fotbalu se už stáhl. V Nitře se věnuje krajské a komunální politice. Ľubomír Moravčík se raduje z československého gólu na MS 90 proti Švýcarsku • Foto Milan Šťastný / Sport

Jiří Němec Věk v době šampionátu: 24

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Dukla

Bilance na šampionátu: nenastoupil Byť mu na turnaji bylo už čtyřiadvacet let, přes silnou záložní formaci neměl šanci se prosadit. Nenastoupil ani na minutu. Nejlepší reprezentační roky prožil až později. Poté, co „Němej“ dal hráčské kariéře vale, rozhodl se po vzoru mnohých spoluhráčů z této generace vyrazit na trenérskou etapu. Na profesionální úrovni dosud žádný klub nevedl. Momentálně působí u týmu SK Sokol Brozany, po podzimu čtvrtého celku ČFL. S prací legendy jsou v klubu údajně nadmíru spokojení. Tomáš Skuhravý, Michal Bílek, Jiří Němec a Miroslav Kadlec na reprezentačním srazu v roce 1992 • Foto Archiv Sportu

Václav Němeček Věk v době šampionátu: 23

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Sparta

Bilance na šampionátu: 3 zápasy/0 gólů Po šampionátu si zkusil cizinu. Hrál za Toulouse, Servette Ženeva i čínský Dalian Wanda. Studoval VŠE, tu však nedokončil a v roce 1999, po kariéře, začal pracovat jako hráčský agent FIFA. Licenci si i nadále drží, na delší čas přestal činnost vykonávat. V poslední době se k této profesi však částečně vrátil, pomáhá Brozanům v africké cestě. Dlouhé roky dováží vína z Francie. Měl podíl v lyžařském areálu Obří sud Javorník u Liberce. Občas se objeví v televizním studiu v roli experta, kde se nedrží stranou, jeho postřehy vzbuzují ohlas. Němeček se opřel do fandů „S“: De*ilové! Za oheň doživotní zákaz Video se připravuje ...

Vladimír Weiss Věk v době šampionátu: 25

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Inter

Bilance na šampionátu: 3 zápasy/0 gólů Vzpomněli byste si, že na jaře 1993 odehrál Vladimír Weiss čtyři zápas za Spartu? Vzápětí šel do Drnovic, kariéru končil v roce 2000 v Petržalce, kde už zároveň působil jako hrající asistent trenéra. Ze všech slovenských účastníků mistrovství zůstává s fotbalem nejpevněji spojený, v angažmá je téměř nepřetržitě. Nyní pracuje opět jako trenér Slovanu, nejzářivější chvíle prožil během svého angažmá u národního týmu. Dovedl Slovensko vůbec poprvé na mistrovství světa v roce 2010, kde vyřadil ve skupině obhájce z Itálie a došel až do osmifinále. Vladimír Weiss starší se po zápase zlobil na sudí • Foto Profimedia.cz

Stanislav Griga Věk v době šampionátu: 28

Pozice a klub v době šampionátu: útočník/Sparta

Bilance na šampionátu: 2 zápasy/0 gólů Přes Tomáše Skuhravého a Iva Knoflíčka neměl šanci vecpat se do základní sestavy. Na turnaji naskočil jako střídající hráč jen dvakrát - ve skupině proti Itálii (0:2) a v závěru čtvrtfinále s Německem (0:1). Poté, co v Rapidu Vídeň skončil s fotbalem, začal i on trénovat. Jediný velký titulový úspěch však zaznamenal se Slovanem Bratislava, krátce vedl i národní tým Slovenska. Momentálně se jednou v týdnu potkává s útočníky prvoligové Žiliny, kterým chystá speciální dovednostní tréninky. Stanislav Griga • Foto Michal Beránek (Sport)

Ivo Knoflíček Věk v době šampionátu: 28

Pozice a klub v době šampionátu: záložník/St. Päuli

Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů S útěkem z komunisty trýzněné země a pozdějším návratem do reprezentace prožil totožný příběh jako kumpán Luboš Kubík. Na italském mistrovství byl rychlý dlouhovlasý útočník stabilním členem základní sestavy. Doteď má v hlavě čtvrtfinále s Německem (0:1). „Nespravedlivé bylo, že nás pískal Rakušák, docela nás řezal,“ vzpomínal nedávno v rozhovoru pro Sport v rámci seriálu o tehdejším „mundialu“. S kariérou sekl po šesti letech po mistrovství. I po kariéře pracuje pro Slavii. Je asistentem u rezervního mužstva. Coby klubová ikona je ztvárněný v nadživotní velikosti na oválném obvodu Edenu. Ivo Knoflíček v šatně československé reprezentace v roce 1992 • Foto Archiv Sportu

Milan Luhový Věk v době šampionátu: 27

Pozice a klub v době šampionátu: útočník/Gijón

Bilance na šampionátu: 1 zápasy/1 gól Na mistrovství světa odehrál jen třináct minut, přesto stihl vstřelit branku ve vstupním zápase proti USA. Víc šancí už nedostal. „Neřešil jsem to,“ po letech zakroutil hlavou. Byl prvním fotbalistou z východní Evropy, který po obřích politických změnách odešel do Španělska. Po odchodu z Gijónu hrával ve Francii, Řecku a kariéru zakončil v Belgii. Je proslulý silně kritickými názory na český fotbal. Před lety si založil webovou platformu mluhovy.com, kde břitce komentoval tuzemskou scénu. Momentálně stránka nefunguje. Je občasným hostem v České televizi. Milan Luhový v utkání proti Benfice • Foto Archiv Sportu