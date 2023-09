Chytil: Na přátelák to byla válka. S Jurečkou použili návyky ze Slavie

Jak hodnotíte výsledek?

„Mohli jsme vyhrát, ale Maďarsko je silný soupeř. Přesto si myslím, že jsme z dnešního zápasu mohli vytěžit víc.“

Po hodině hry jste připravil gól pro Václava Jurečku, využil jste chyby stopera Langa?

„Míč směřoval za něj, proto jsem s ním šel do souboje a pak jsem viděl gólmana Dibusze, jak vyběhl a je u mě hodně blízko. Věděl jsem o Vencovi, že běží vedle mě, tak jsem mu míč popostrčil a naštěstí do té jeho střely už nikdo z domácích nestačil vložit nohu.“

Zdálo se, že spolupráce s Jurečkou vám klapala. Přenesli jste si do reprezentace nějaké automatismy ze Slavie?

„Musím říct, že jo. Nějaké návyky, co po nás chce kouč Trpišovský ve Slavii, tam jsou. Řídili jsme se pochopitelně pokyny pana Šilhavého a šlo to dohromady.“

Díky vaší asistenci dal Václav Jurečka první reprezentační gól. Děkoval vám?

„Jasně, já mu zase gratuloval. Doufám, že se nám takhle spolu bude dařit ve Slavii i v nároďáku.“

Na přípravný duel se jednalo o vyhrocený zápas. Překvapilo vás to?

„Překvapilo, ale já mám tohle rád. Hrajeme fotbal, musí to být válka. Jen je škoda, že jsme ji nevyhráli.“

Jaké byly souboje s maďarskými stopery?

„Urostlé chasníky máme i v české lize, člověk se prostě musí připravit na každý zápas. Dneska už je skoro každý soupeř tvrdý a silný.“

Co jste říkal na atmosféru? Přišla spousta fanoušků.

„Fantazie. Před takovou kulisou jsem ještě nehrál. Dosud to byl asi zápas v Turecku s nejvyšší návštěvou, který jsem absolvoval, ale tenhle ho předčil. Jsem nadšený.“

Jak hodnotíte celkově ten zářijový sraz?

„Určitě nás mrzí ta remíza s Albánií. Tímto zápasem jsme ji chtěli odčinit a dokázat fanouškům, že jsme fotbal hrát nezapomněli a myslím, že jsme to v určitých pasážích zápasu předvedli. Nikdy se nepovede všechno, ale v určitých pasážích náš výkon podle mě snesl určitá měřítka. Musíme se poučit. Řekli jsme si, že následující sraz začíná už teď. Chtěli jsme nabrat sebevědomí a částečně se nám to povedlo.“

Mohlo být veseleji než remíza proti Maďarsku. V prvním poločase jste tam měl dobrou šanci…

„Ano, trefil jsem to prostě špatně, byl jsem hodně vytočený a bohužel jsem míč poslal doprostřed brány. Hložan to tam dával skvěle. Moje chyba, měl jsem to trefit líp.“

Cítíte se už jako stálý člen reprezentace, nebo si pořád zvykáte?

„Jako stálý člen áčka se určitě necítím. Snažím se v klubu podávat co nejlepší výkony a vždycky čekám, jestli pozvánka přijde. Každou pozvánku do reprezentace si užívám. Každý den tady je skvělý zážitek.“