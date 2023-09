Šilhavý záviděl padesát tisíc Maďarů: Na Hložkovi je vidět, že moc chce

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Po dvou letech se vrátil do budapešťské Puskás Arény – a znovu se mu tam zápas docela povedl. Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý proti domácím Maďarům pozměnil sestavu včetně slávistického útoku, který nakonec zařídil remízu 1:1. A to se v tak bouřlivém prostředí proti rozjetému soupeři na vzestupu počítá. „Kulisa byla skvělá, padesát tisíc lidí je super. Závidím,“ usmíval se kouč.

A jak se vám líbil výkon?

„Byť jsme nevyhráli, jsem celkem spokojený. S některými pasážemi v první půli, ale hlavně s druhou. Tam bylo všechno: intenzita, agresivita, emoce. Útoky se střídaly na obě strany, data byla taky vyrovnaná. Každý chtěl na konci vyhrát. Pro diváka atraktivní utkání, akorát možná mohlo padnout víc gólů. Ještě se na to podíváme, ale takový je můj první pocit.“

Je dojem pozitivnější tím spíš že Maďaři nastoupili v plné palbě, zatímco vy jste udělali devět změn?

„Samozřejmě. Maďary jsme sledovali, ti takhle nastupují téměř pokaždé. Staví to nejsilnější, chtějí vyhrávat. O sestavě mají jasno, nemusí zkoušet. Z tohoto pohledu to ale pro nás právě bylo výhodné, protože jsme si vyzkoušeli silného soupeře před skvělou kulisou.“

A taky s dost agresivním pojetím...

„Když to nepřesáhne nějakou určitou mez, není to na škodu. Je vidět, že kluci chtěli vyhrát, v závěru honila výsledek obě mužstva. Myslím, že to bylo v mezích. Obecně se Maďarsko hodně zvedlo, hraje velmi dobře, má skvělé hráče. Číslem jedna je Szoboszlai. Sice to byl jen přípravný zápas, ale remíza proti takovému celku se vždycky hodí. Hodně si jí považujeme.“

A výkonů nových hráčů v sestavě?

„Říkali, jsme si, že soupeř je silný a že se možná s novými hráči projeví nesehranost. Ale myslím, že se toho kluci zhostili velmi dobře. Všichni snesou měřítko, aby mohli usilovat o příští nominaci.“

Jak se vám líbil Adam Hložek?

„Teď je na něm vidět, že hrozně moc chce dát mužstvu to, co umí. Žene se za brankou, několikrát to bral na sebe. Má sílu, bohužel mu to nevyšlo. O jeho schopnostech víme, bavíme se. Bude záležet, jak moc bude hrávat v Leverkusenu, když nakoupili posily. Bude to složitější, ale věřím, že bude mít vytížení a budeme s ním moci počítat.“

Zářijový sraz hodnotíte jak?

„Nechci ty dva zápasy spojovat. S Albánií jsme ztratili dva body v kvalifikačním utkání, to mě mrzí. A ještě dlouho bude. Byť to byl soupeř taky silný, měli jsme to uhrát a získat všechny body. Pozice by byla přívětivější. Je to ale sport, fotbal. Připravíme se poctivě příště na Albánii. Věřím, že odhodlání, které na klucích vidím, bude ještě větší. Už budou vědět, do čeho jdeme. Všichni věříme, že se nám to podaří.“