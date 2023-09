Německý popel na hlavě. Nástupce Flicka? Mladý vítr, nebo despota

Nová doba? Němci se stali mistry světa! Ovšem nikoli v kopané, ale radovali se pod bezednými koši. Zatímco německý basketbal vzkvétá, fotbal onemocněl a odvolání kouče Hansiho Flicka po další porážce v přípravě, je jen důsledkem nepříliš efektivní dosavadní léčby.

„Hansi Flick se v poslední době opotřeboval. Společně se svým trenérským štábem udělal vše pro to, aby se situace v národním týmu po fiasku na MS v Kataru obrátila k lepšímu, ale nepovedlo se to,“ konstatoval po nedělním Flickově odvolání bývalý forvard a činovník německého svazu Rudi Völler, který zároveň jako dočasný kouč povede Německo do dalšího přípravného utkání v Dortmundu proti silné Francii už v úterý večer.

Pro Die Mannschaft půjde o jednu z nejtěžších prověrek rozháraného kolektivu, kterému se nedaří. Flick možná přesluhoval, a kdyby odešel již po světovém šampionátu, jeho nástupce by na přestavbu týmu mohl mít před ME více času. Jenže Němci se neukvapují. V tomto případě se ovšem jednalo pouze o oddálení konce.

Němci pod Flickem prohráli čtyři z posledních pěti duelů a předtím na MS v Kataru vypadli už ve skupině, což ale nebyl první německý propadák za poslední roky na velké akci. Vzpomeňme na MS 2018 a ME 2020. Na Němce se tak valí jedna pohroma za druhou jako důkaz, že cosi nefunguje ve státě německém již několik let.

Přitom problém není jen na lavičce, jak si sami Němci uvědomují. „V týmu spolu vycházíme dobře, všichni máme dobrého ducha. Není to o tom, že bychom nechtěli, ale celkově je na čase přiznat si, že národní tým momentálně nemá takovou kvalitu, jak si všichni mysleli,“ šokoval mnohé svými slovy po duelu s Japonskem zkušený Thomas Müller.

Rozhodně chybí hrotový útočník nebo moderní halfbeci, byť celkově má pochopitelně německá reprezentace stále vysokou kvalitu. Problémem je možná už i psychický faktor, kdy hráči pociťují tlak veřejnosti.

V podobné situaci bylo fotbalové Německo naposledy možná někdy v roce 2004, kdy na Euru v Portugalsku vypadli už ve skupině s Českou republikou. Tenkrát také muselo dojít ke změně těsně před domácím svátkem, kterým bylo MS 2006. Německo to dokázalo a vytáhlo se zpět mezi elitu. Zdá se však, že po devatenácti letech se historie opakuje.

Hned po Flickově odchodu se začalo debatovat o jeho nástupci. Rudi Völler je jen dočasným řešením, ačkoliv pokud by Němce proti galskému kohoutovi zázračně pozvedl, není nic nemožné. V tisku i mezi fanoušky se však skloňuje nejčastěji jméno Juliana Nagelsmanna, který by se stal v 36 letech nejmladším trenérem v historii německé reprezentace. Dosud drží primát nejmladšího kouče Jürgen Klinsmann, kterému bylo v roce 2004 39 let, když nastoupil do funkce.

Opačným příkladem mladého a progresivního Nagelsmanna je nizozemský despota Louis van Gaal, kterému údajně vykají i vlastní děti. V 72 letech ještě oficiálně neukončil kariéru a národnímu celku se nebrání. „Normálně už na klubové úrovni netrénuju, ale slibná fotbalová reprezentace má stále šanci mě přesvědčit.“ Podle německého Bildu je však van Gaal spíše outsiderem mezi zmíněnými kouči.

Trenérem, který se v Německu těší velkému renomé, je Rakušan Oliver Glasner, který si udělal skvělé jméno ve Frankfurtu, nyní je navíc bez angažmá. Spekulace naopak už rozptýlil Ralf Rangnick momentálně zaměstnám pro změnu u rakouské reprezentace, kde hodlá pokračovat. Jürgen Klopp zase vyslal do světa zprávu, že nebude na domácí ME k dispozici. Smlouva v Liverpoolu mu končí až v roce 2026.

VÝROKY K NĚMECKÉ KRIZI

„Děkuji za společně strávený čas, vzájemné uznání a spolupráci, Hansi. Jste skvělý člověk a trenér. Je velká škoda, že jsme jako tým nesplatili vaši velkou důvěru v nás.“

Ilkay Gündogan, nový kapitán německé reprezentace

„Každý národ zažije podobnou krizi. Německo má fantastickou minulost a fotbal je tam náboženstvím. Aby Německo našlo správnou cestu, musí vyvodit ze současné situace závěry.“

Bixente Lizarazu, někdejší legenda Bayernu Mnichov

„V týmu spolu vycházíme dobře, všichni máme dobrého ducha. Není to o tom, že bychom nechtěli, ale celkově je na čase přiznat si, že národní tým momentálně nemá takovou kvalitu, jak si všichni mysleli.“

Thomas Müller, útočník německé reprezentace

„Jsem přesvědčený, že my hráči musíme primárně začít u sebe. Není to o ukazování prstem na trenéry nebo kohokoliv jiného.“

Joshua Kimmich, obránce/záložník německé reprezentace

„Pro mě osobně bylo odvolání Hansiho Flicka jedním z nejtěžších rozhodnutí ve funkci. Vážím si ho jako fotbalového experta i jako člověka. Jenže sportovní úspěch reprezentace je nejvyšší prioritou, proto bylo jeho odvolání nevyhnutelné.“

Bernd Neuendorf, prezident Německého fotbalového svazu