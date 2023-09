Maguire: za vlastňák opět na pranýři. Reakce na řeči idiotů, vztekal se kouč

Harry Maguire je snadným terčem ve chvíli, kdy dělá laciné chyby. V Manchesteru United vypadl ze sestavy, nakonec se nedohodl na přestupu do West Hamu. Nicméně v dresu anglické reprezentace si stále drží pevné místo. V sobotu odehrál celý kvalifikační zápas proti Ukrajině (1:1), v úterý naskočil na druhý poločas proti Skotsku.

Anglie vedla 2:0, domácí výběr v ostrovním derby snížil v 67. minutě. Maguire si do vlastní branky nešťastně srazil centr z pravé strany a pustil domácí tým do zápasu. Anglii nakonec uklidnil v 81. minutě třetí brankou kapitán Harry Kane.

Maguire na hřišti schytával posměšky od skotských příznivců při každém dotyku s míčem, na sociálních sítích se přidávali i fanoušci Albionu. Kritika vlastních fans obzvlášť vytočila trenéra Garetha Southgatea.

„O víkendu zahrál výjimečně. Tohle je reakce na řeči idiotů z našeho tábora, kteří kolem Harryho vytváří takovou atmosféru,“ pravil anglický kouč. „Naopak dneska bylo od některých našich fanoušků skvělé, že poznali, kdy je třeba ho chránit. Takhle by se měli chovat,“ ocenil následnou reakci na skotské popěvky.

Southgate dal po výhře nad ostrovním rivalem jasně najevo, jak mu častá kritika směrem ke klíčovému stoperovi vadí. „Sami děláme problémy vlastnímu hráči. Některé články, které se napsaly, některé komentáře, to považuji za absolutní vtip,“ kroutil hlavou. „Pro nás je stěžejní silnou věží během jedné z nejúspěšnějších dekád anglického fotbalu, naprosto klíčovým hráčem. Pochopím, proč na něj křičí skotští fanoušci, s tím absolutně nemám problém. Ale když to přichází z naší strany, to je opravdu směšné,“ bránil zkušeného zadáka.

Na Maguirea se dlouhodobě vrší kritika. V létě 2019 přišel z Leicesteru do Manchesteru United za rekordních 87 milionů eur (2,1 miliardy korun). Jenže vysoké nároky často nedokáže naplnit, zbytečnými chybami dráždí fanoušky, kteří ho často natírají.

„Je to následek toho, jak se s ním dlouhodobě šíleně zachází,“ pokračoval Southgate. „Nepamatuji si hráče, o kterém by se takhle mluvilo. Ne ze strany skotských fanoušků, ale od našich komentátorů, expertů, od kohokoliv. Několikrát jsem mluvil o tom, jak jsou pro nás důležití starší, zkušení hráči, on je mezi nimi naprosto zásadní. Pokaždé, když jde na hřiště, ukazuje nesmírný klid. Patří mezi špičkové hráče a my všichni stojíme za ním,“ zdůraznil anglický kouč.

Maquirea podpořili i spoluhráči. „Má pořádné koule,“ napsal na Instagram spoluhráč z reprezentace a záložník Tottenhamu James Maddison. „Úžasný sraz s mými parťáky - vždycky je potěšením reprezentovat mou zemi,“ přidal sám Maguire. Jedním z populárních popěvků si pak rýpl do skotských příznivců.

Navzdory silné kritice i pozice luxusně placeného náhradníka v United si v reprezentaci drží klíčovou pozici a dle vyjádření trenéra Southgatea se na pravidlu, že Maguire hraje za Anglii v základu, v blízké době nic měnit nebude.