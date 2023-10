Jaké já mám kompetence pro áčko? ptal se Holoubek. Fouska chápe

Zatímco na Strahově finišovalo jednání a předseda Petr Fousek se chystal oznámit rozhodnutí o Jaroslavu Šilhavém, ve Frýdku-Místku se fotbalová reprezentace do 19 let připravovala k zápasu s Rumunskem. Pod vedením Davida Holoubka, jehož jméno nejen během úterního jednání padalo v souvislosti s áčkovým nároďákem taky, teenageři díky výhrám nad San Marinem (4:0), Finskem (1:0) a plichtě 1:1 s Balkánci postoupili do elitní fáze kvalifikace o EURO 2025. „Dobrý sraz,“ pochvaloval si po duelu ve VIP prostorech stadionu kouč nejúspěšnějšího českého výběru posledních dní. Až před rozhovorem se Holoubek od redaktora iSport.cz dozvěděl Fouskův verdikt.

Věděl jste, že vaše jméno přes víkend i po něm rovněž padalo v souvislosti s možnou náhradou za Jaroslava Šilhavého ?

„Přiznám se, že jsem to vůbec neřešil. Nebral jsem ani telefony. Řekl jsem si, že se budu stoprocentně koncentrovat na náš tým. Byl jsem úplně mimo to dění okolo. Samozřejmě i tak se ke mně dostaly nějaké informace, ale opravdu jsem se soustředil jen na devatenáctku.“

Předseda Petr Fousek na úterní tiskovce přiznal, že Výkonný výbor FAČR zvažoval sáhnutí do vlastních zdrojů, a mluvil i o vás.

„Ale to je jasný a logický, vždyť jsme všichni v jednom baráku. Nevidím důvod, proč by nepadlo moje jméno. Na druhou stranu si musíme říct: Jaké já mám kompetence k tomu, abych trénoval A-tým? Myslím, že by tam měl být