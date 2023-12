Hašek k repre možná příští týden! Na pohovoru byl i Lavička, Bílek odmítl

Mandát k jednání o novém reprezentačním trenérovi má pracovní skupina sestavená Petrem Fouskem (společně s předsedou FAČR v ní jsou místopředsedové Jiří Šidliák, Jan Richter, k nim člen výkonného výboru Adolf Šádek a technicko-sportovní ředitel svazu Erich Brabec . Ta už se setkala se dvěma kandidáty.

Pohovor absolvovali Ivan Hašek a Vítězslav Lavička , třetí oslovený kandidát Michal Bílek možnost návratu k národnímu týmu odmítl a na nabídnutou schůzku nešel. S informací jako první přišel server infotbal, potvrdily ji i zdroje Sportu. Vývoj spěje do finále, jasným favoritem se v posledních dnech stává Hašek. Schůzka mezi ním a zástupci asociace proběhla v pozitivním módu, zkušený kouč má o práci zájem.

Hašek se už v uplynulých týdnech potkal s Pavlem Nedvědem . Oba mají zájem spolupracovat, Nedvěd se zapojení do českého fotbalu nebrání. Jsou dvě možnosti – přímo v pozici reprezentačního manažera, případně jako ambasadora týmu pro EURO. V takovém případě by dvojici Nedvěd, Hašek doplnil Vladimír Šmicer, který má s manažerskou pozicí praxi z minulosti. Definitivně není zavržená ani myšlenka zapojit Petra Čecha, který by v pozici ambasadora mohl doplnit Nedvěda.

Horká fáze konkrétních jednání běží dál naplno. Dnes se sešel výkonný výbor, na odpoledne je naplánovaná tisková konference. Konkrétní jména podle informací Sportu nezazněla. Další jednání dvanáctičlenného nejvyššího orgánu FAČR je ale naplánované už na příští čtvrtek, po němž by mohl přijít konkrétní výstup. Výkonný výbor je tím, kdo ve finále reprezentačního trenéra odhlasuje a jmenuje ho.

Rozbíhají se debaty o možných Haškových asistentech. Nový kouč dostane možnost si své spolupracovníky vybrat. Pravděpodobně bude volit z lidí, se kterými pracoval v minulosti. Haškovými asistenty by se mohli stát Luděk Klusáček (bez angažmá), Jaroslav Veselý s tím, že by zůstal hlavním trenérem Bohemians. Další možností může být Miroslav Jirkal (bez angažmá). Předseda sportovní rady Vladimír Šmicer zase prohlásil, že by se mu líbilo také zapojení Martina Svědíka ze Slovácka.