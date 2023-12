Repre konkurz, nebo fraška? V čem kulhá hledání trenéra oproti cizině

Nový trenér fotbalové reprezentace? Na losu EURO 2024 nebyl, ale mnohem zarážející je způsob jeho výběru. Majitel Brightonu, a nejen on, by českému konkurzu vůbec nerozuměl. Důvodů se najde víc.

Zahraniční fotbaloví fanoušci asi byli z dění po české kvalifikační tečce v Olomouci zmatení. Reprezentace stvrdila výhrou 3:0 nad Moldavskem postup na EURO 2024, přesto její hlavní trenér oznámil rezignaci.

To přece při pohledu odjinud nedává logiku. Po postupu se obvykle nekončí, spíš se prodlužuje smlouva. Ale tady se udál opak. Dokonce bylo rozhodnutí Jaroslava Šilhavého většinou příznivců oslavováno.

Z čeho pramení ostrý kontrast? Stopy vedou k tolik oblíbeným českým specifikům.

Právě specifičnost tuzemského prostředí umožnila, aby trenér, s kterým se v klubu rozloučili kvůli evropsky málo konkurenceschopné hře, byl povýšen na kouče reprezentačního A-týmu.

Pak logicky nestíhal mezinárodní expres a hráči z Premier League, bundesligy nebo portugalské ligy se strachovali, jestli vydolují postup na EURO z utkání se 157. týmem světového žebříčku.

Nebude se to teď opakovat? Riziko je vysoké. Ale hezky popořádku.

Čím začnete, když stavíte dům? Namalujete si ho ve svých představách, poté si pozvete výborného architekta, aby vaše sny přenesl na papír. A potom si najmete fachmany, kteří stavbu co nejlépe postaví.

Ve fotbale platí totéž. Tedy pro ty, kdo hodlají být úspěšní.

Tony Bloom je nesmírně úspěšný. Jako obchodník i majitel fotbalového klubu Brighton & Hove Albion. Vášnivý hráč pokeru zbohatl na handicapových sázkách, ovšem hazardérem není. Analytický mozek absolventa statistiky a matematiky z prestižní Manchesterské univerzity mu nedovolí pustit se do nepromyšlené divočiny.

S pomocí fotbalových odborníků, matematických modelů a algoritmů nejprve vymezil pilíře hry Brightonu. Pak detailně určil kritéria pro jednotlivé role v týmu, které vyžaduje daný styl fotbalu. A poté vybíral trenéry i hráče nejlépe pasující do této mozaiky. Teď už nikoho nemusí přesvědčovat o funkčnosti vlastního know-how.

Brighton převzal ve třetí nejvyšší anglické soutěži, nyní prohání v Premier League obry. V minulé sezoně obsadil 6. příčku (nechal za sebou Tottenham i Chelsea) a poprvé v klubové historii se protlačil do evropských pohárů.

Navíc skvěle prosperuje z přestupů. Bek Marc Cucurella přišel za 18 milionů liber, do Chelsea byl prodán za 80. Záložník Alexis Mac Allister stál 8 milionů, odešel do Liverpoolu za 35. Středopolař Moisés Caicedo dorazil za 4 miliony liber a Chelsea ho koupila za 115 milionů.

„Pokud bychom hledali hráče ve věku 25-26 let, který je připraven na Premier League, dvě třetiny Premier League by nás dokázaly převýšit z hlediska přestupové částky a mezd. Proto jsme měli tendenci buď jít na jiný trh, nebo kupovat potenciál spíše než výkon,“ popsal Dan Ashworth, bývalý technický ředitel Brightonu, serveru The Athletic personální strategii.

Brighton rozšířil skauting na Jižní Ameriku, východní Asii a evropské nižší soutěže. Úkol: vytáhnout nedoceněné talenty.

Totéž uplatňuje u trenérů.

„Vždy máme malý seznam trenérů, které bychom chtěli, aby přišli, kdybychom ztratili současného trenéra,“ líčí Paul Barber, CEO Brightonu.

Datoví specialisté zkoumají skrz klíčové metriky hru celků podobajících se stylu Brightonu napříč světem. Pokud narazí na nadprůměrná čísla, je to signál, aby se zajímali o dotyčného kouče blíž. Zvědové pak sondují, jak daný kouč přemýšlí, jak trénuje, jak mluví s týmem v kabině, jak se chová v kritických situacích, jaké má rodinné zázemí… Klub tím minimalizuje riziko, že sáhne vedle.

Grahama Pottera si Brighton vyskautoval ještě jako neznámého trenéra ve švédském Östersundu, který pod rukou Angličana vylétl ze čtvrté ligy až do první. Když pak ten samý chlapík napumpoval atraktivní kombinační hru do Swansea, nebylo co řešit.

Brighton pod Potterem vyletěl tabulkou Premier League vzhůru, a tak po něm hrábla Chelsea. Zaplatila za něj 21 milionů liber.

Pozor! Stalo se tak měsíc po zahájení sezony.

„V téhle době nechcete ztratit hlavního trenéra. Ale vždycky musíte být předem připravení, že se to může stát,“ zdůrazňuje Barber.

Management Brightonu tak mohl vmžiku iniciovat jednání s Robertem De Zerbim. Toho měl klub v záloze již od chvíle, kdy s provinčním Sassuolem dokázal přihrávkami vyťukat i italské giganty. To by však ke kontraktu v Brightonu nestačilo.

„Když vedeme pohovor s manažerem, nehledáme pouze jeho fotbalové atributy a trenérské schopnosti, ale také jeho dovednosti v oblasti řízení lidí a jejich zapojení do fungování klubu. To je pro nás opravdu důležité,“ upozornil Barber. „V jakékoli organizaci můžete mít opravdu talentované lidi, ale pokud nebudou sdílet vaše hodnoty, dostanete se do problému. Snažíme se vybírat a nabírat lidi tak, aby souzněli s našimi vizemi i hodnotami.“

Proto mohl De Zerbi skočit bez předchozího anglického výcviku do Premier League a neutopit v ní sebe ani tým.

Tradiční česká námitka: klub je něco jiného než reprezentace. Opravdu?

Myslíte, že by německý národní tým slavil titul mistrů světa, kdyby se předtím svaz nechoval jako profesionální klub a nesáhl na přelomu tisíciletí k radikální systematické reformě? Podrobnosti si může každý najít v obsáhlém dokumentu Unser Weg. Pro představu pár vymezených