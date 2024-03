Rekonstrukce Belmonda s Pešírem: SMS ze Sportu a překvapený sekuriťák

„Normální ráno, dva dny před zápasem. Pamatuju si, že jsem na hotelu sjel výtahem do 1. patra, kde jsme měli jídelnu. Dělal jsem si cappuccino a přišel asistent Jiří Chytrý a říká: Hele, potřebuju s tebou mluvit. Mám podezření, že nám v noci někdo odešel z hotelu...“ Od kauzy Belmondo uplynuly už čtyři měsíce, ale ozvěny skandálu, který otřásl fotbalovou reprezentací, jsou znát dodnes. A to pořádně: vždyť hlavním motivem premiérové nominace Ivana Haška bylo opomenutí trojice Kuchta, Coufal, Brabec. Jak na ráno po Belmondu vzpomíná přímý aktér aféry Tomáš Pešír? Někdejší reprezentační manažer byl hostem speciálního dílu podcastu Liga naruby, kde otevřeně zrekonstruoval celou kauzu takřka minutu po minutě.

Jakou roli v případu sehrála SMS od redaktorů ze Sportu? Jak Pešír vnímá problematické trio dnes? Vzal by je na EURO? Jakou část viny nese on sám a v čem chyboval Jaroslav Šilhavý? Tomáš Pešír byl exkluzivním hostem Ligy naruby a nedržel se zpátky. „Byla to zrada, ale s Kubou Brabcem a Kuchtičem jsem kamarád, Cufa hodně respektuju a mám ho rád. Na EURO bych je vzal všechny, speciálně Kuba drží komunikaci mezi kabinou a vedením a na takovém turnaji by byl důležitý,“ říká Pešír.

Ten v podcastu detailně popisuje i to, kdy se rozhodl Jaroslav Šilhavý rezignovat a proč byl tak trochu stranou celého dění svazový šéf Fousek. „Jarda Šilhavý už byl ke konci kvalifikace takový defenzivnější, možná tam u hráčů chyběla špetka toho strachu. Kdybych jako hráč měl trenéra, který mi nedá za uši, taky bych třeba na to pivko šel. Nechci to brát na sebe, jako že jsem to měl zastavit, ale svůj díl viny tam vidím,“ neskrývá někdejší ligový útočník.

